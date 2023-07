By

Il dramma questa mattina in un’abitazione di Voghera, in provincia di Pavia. I sanitari del 118 sono giunti immediatamente sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino.

La donna avrebbe agito in preda a un raptus. Condotta in ospedale per dei controlli, nelle prossime ore sarà sottoposta a fermo.

Tragedia a Voghera: bimbo di un anno ucciso dalla madre

Lo avrebbe prima strangolato, poi – forse un preda ai rimorsi o alla consapevolezza di quanto appena compiuto – ha allertato il 118. “Venite, ho ucciso mio figlio”. È con queste parole che una giovane mamma di Voghera – Elisa Roveda – ha confessato l’omicidio del figlio, un bambino di appena un anno.

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, per il piccolo non c’era ormai più nulla da fare.

La donna è stata ora trasferita in ospedale per un controllo, nelle prossime ore dovrebbe scattare il fermo. La 45enne sarebbe stata trovata in stato di choc dai carabinieri giunti sul posto insieme ai sanitari.

Notizia in aggiornamento.