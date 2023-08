Viva Rai 2 è confermato: cosa si sa sulla nuova stagione

Lo show mattutino di Fiorello tornerà a breve in onda. Ecco cosa si sa sulla nuova stagione di Viva Rai 2, dalla location alla data di inizio.

Sembra tutto pronto per la nuova stagione di Viva Rai 2, dopo che per mesi la sua messa in onda era rimasta in forse a causa della mancanza di una location adeguata da dove trasmetterla. Lo show mattutino di Fiorello, infatti, è molto interattivo, e buona parte del successo si deve al fatto di essere fatto letteralmente per “strada“, all’interno di un piccolo studio trasparente visibile dal pubblico all’esterno. Ora, però, il luogo da cui trasmettere il programma è stato finalmente trovato, e si sa anche quando verrà messo in palinsesto, ovvero tra pochi mesi.

Quando e da dove andrà in onda la stagione di Viva Rai 2

Dopo tanto cercare, sembra che siano in stato avanzato le trattative tra la produzione di Viva Rai Due e la società Sport e Salute, stando a quanto riportato da TvBlog, sito specializzato sul mondo televisivo. Il programma dello showman siciliano dovrebbe andare in onda dal parcheggio del complesso sportivo del CONI al Foro Italico, quello vicino alle piscine.

Non solo, ma lo studio trasparente della trasmissione dovrebbe essere più grande rispetto a quello precedente, permettendo così al cast di stare anche più comodo. Ma le buone notizie per i fan dello show non sono finite qui.

Infatti i due colleghi e “affiancatori” di Fiorello, ovvero Mauro Casciari e Fabrizio Biggio sono stati confermati, così come il corpo di ballo coreografato da Luca Tommassini, che dovrebbe inoltre diventare più nutrito con l’aggiunta di 4 o 5 elementi. Torneranno poi nella trasmissione sia Ruggiero Del Vecchio che Piergiorgio Camilli in cabina di regia.

Infine, svelata anche la data d’inizio della nuova stagione: Viva Rai 2 ripartirà il prossimo lunedì 6 novembre e andrà avanti presumibilmente almeno fino alla fine del Festival di Sanremo, anche se potrebbe poi allungarsi fino a maggio.

L’addio a Via Asiago e le parole di “Fiore” sulla nuova location

Benché trasmissione molto amata dai telespettatori Rai, lo show di Fiorello ha suscitato non poco malcontento nei residenti di Via Asiago (dove si trova la sede di Radio Rai), nel quartiere Prati di Roma. Durante la presentazione dei palinsesti ufficiali lo scorso 7 luglio, l’ad Sergio aveva spiegato come il programma fosse ancora in forse proprio a causa delle continue lamentele degli abitanti della zona, e dichiarato come si stesse cercando una soluzione con i residenti.

Una tesi, tuttavia, smentita da Fiorello stesso, che in un video pubblicato sul suo profilo Instagram si era detto disposto a non mandare addirittura più in onda Viva Rai 2, se non si fosse trovata una location adeguata.

“Siamo alla ricerca di una nuova location, ma non sarà più via Asiago, smettete di parlare di indennità economiche ai condomini, non pagheremo nessuno, o riunioni di condomino con la Rai per mediare. Se riusciremo a trovarla bene, altrimenti il programma sarà solo un bel ricordo” aveva detto l’artista, chiarendo la sua posizione in modo netto.

Ora, la scelta pare essere stata fatta in via definitiva, in una zona meno affollata, e ciò dovrebbe evitare qualsiasi problema di disturbo alla quiete o disordini.