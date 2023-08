Finisce 90-83 Italia-Filippe. Gli azzurri superano l’esame della terza gara dopo la sconfitta contro la Repubblica Dominicana e volano al secondo turno.

L’Italia non delude nell’ultima e decisiva gara del primo girone del mondiale. Gli azzurri di Pozzecco scesi in campo alle 13 all’Araneta Coliseum accedono alla seconda fase dei campionati del mondo grazie alla vittoria arrivata contro i padroni di casa delle Filippine con il punteggio di 90-83.

Italia-Filippine: il racconto della gara

Inizia bene l’Italia, con un’ottima prima frazione di gioco. Gli azzurri finisco il primo tempo sul 39-48, un largo vantaggio costruito grazie a una buona percentuale da 3 e a una manovra d’attacco più fluida e meno timida rispetto alla gara con la Repubblica Dominicana. A salire in cattedra nei primi minuti sono Simone Fontecchio e Stefano Tonut. L’ala piccola degli Utah Jazz chiude il primo tempo con 14 punti, 4 rimbalzi e un 4 su 11 dal campo. Il 40% dall’arco fa la differenza per gli azzurri, che riescono ad attaccare anche grazie al recupero palla. Bene dall’altra parte anche Jackson Clarkson, il quale piazza 10 punti e trascina i suoi facendoli rimanere a tre possessi di distacco dall’Italia con la sua qualità.

Il terzo quarto inizia con qualche difficoltà per gli azzurri, complice anche un grandissimo quarto da parte di Clarkson. Le risposte sono arrivate con Spissu, Melli e soprattutto con PaJola. Alessandro si mette in mostra non solo come difensore ma anche come realizzatore, segando un grandissimo tiro sulla sirena da 3, che permette all’Italia di andare a giocarsi il quarto quarto sul 73-60.

Il quarto quarto invece vive di fiammate, prima dell’Italia che si porta fino ai 17 punti di vantaggio, poi un break incredibile di 9-0 per i padroni di casa, che arrivano a ridosso degli azzurri sull’81-88. Le Filippine riescono a riaprire la gara portandosi a 3 possessi di distanza, mandando l’Italia in lunetta per fermare il cronometro. A 32 secondi dalla fine l’Italia rimette le Filippine a 9 lunghezze di distacco.

Troppo sterili gli attacchi dei padroni di casa sul finale, usciti dal time-out arrivano due punti per le Filippine, che però non commettono fallo e l’Italia porta a casa tutto il possesso chiudendo la gara sul 90-83.

L’Italia passa il primo girone dietro alla Repubblica Dominicana, a quota 5 punti. Gli azzurri si porteranno i punti anche nel successivo girone di qualificazione, poi avranno luogo i playoff e la fase finale.