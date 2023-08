Morto annegato il padre di Gian Maria Sainato dell’Isola dei Famosi

Lutto per l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Gian Maria Sainato: è morto annegato oggi il padre Andrea, di soli 59 anni. I due da tempo avevano rapporti difficili, come ammesso dallo stesso influencer.

L’uomo, che abitava a Sapri, in provincia di Salerno, lavorava come barbiere, e pare che questa mattina abbia deciso di immergersi in acqua nonostante il mare agitato. Non si sa ancora se per un malore o perché spossato dalla fatica di tornare a riva, l’uomo è annegato. Purtroppo, nonostante i soccorsi siano arrivati immediatamente, per Sainato non c’è stato nulla da fare e i medici hanno dovuto dichiararne il decesso. Tanti, in queste ore, i messaggi di condoglianze di fan e conoscenti sui profili social del figlio Gian Maria, diventato noto ai più grazie all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Gian Maria Sainato, morto il padre dell’influencer salernitano

Stando a quanto riportato dai media locali, verso le 10 di questa mattina un agente di polizia ha notato un corpo in acqua nei pressi della spiaggia adiacente al lungomare di Sapri, e si è subito gettato in mare per riportarlo a riva. Qui, gli ha subito praticato le manovre di rianimazione, anche se la situazione appariva già disperata.

Quando gli operatori del 118 sono arrivati in spiaggia, dopo aver provato a loro volta inutilmente a praticargli il massaggio cardiaco, non hanno potuto fare altro che dichiararne l’avvenuto decesso. Andrea Sainato aveva 59 anni. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine e la salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Verrà nelle prossime ore eseguita l’autopsia, per chiarire le esatte cause della morte.

L’uomo era un buon nuotatore, e l’ipotesi più probabile è che le condizioni meteo del mare siano state talmente avverse da non consentirgli di tornare a riva, provocandone l’annegamento .

Il rapporto difficile tra la vittima e il figlio Gian Maria, stella dell’Isola

Gian Maria, modello e influencer da centinaia di migliaia di follower, molto attivo su Instagram e Twitter, era entrato all’Isola dei famosi a reality già iniziato, dal giorno 16, non molto conosciuto ai più, ma si era ben presto fatto conoscere.

Celebri, al riguardo, i suoi scontri con la collega brasiliana Helena Prestes, ritenuta tra i personaggi più divisivi sia dai fan che dagli altri naufraghi. Il modello in più di un’occasione non aveva esitato a tacciarla di falsità.

Alla fine, Gian Maria si era dovuto arrendere e infine era stato eliminato proprio nel corso della semifinale. Un risultato tuttavia ottimo per lui e che gli aveva regalato notevole popolarità una volta ritornato in Italia.

Proprio durante la sua permanenza in Honduras, il ragazzo parlando con gli altri naufraghi aveva ammesso di avere un rapporto molto difficile con il padre, con il quale pare non si parlasse da 10 anni: “Di questa cosa non ne ho mai parlato. Ho avuto un passato difficilissimo con mio padre. Non ci ha fatto vivere bene in famiglia”. Sainato aveva sempre vissuto con la madre e la sorella, e non si sa se i rapporti con il padre Andrea fossero migliorati dopo la partecipazione al programma di Canale 5.