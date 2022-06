Vince Verstappen, secondo posto per Sainz!

Si conclude con la vittoria di Max Verstappen il Gran Premio di Montreal con l’olandese che allunga in classifica su Leclerc, che chiude in quinta posizione.



Dopo le difficoltà dovute alle penalizzazione subite, la Ferrari di Leclerc scende in pista con tanta personalità e conquista uno strepitoso quinto posto rimontando dall’ultima posizione di partenza!

Ottima prestazione anche di Sainz, che chiude al secondo posto facendo registrare tempi record arrendendosi soltanto di fronte allo straordinario Max Verstappen, bravissimo a tenere il primo posto davanti ad una Ferrari che oggi sembrava nettamente superiore.

