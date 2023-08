Vince oltre un milione di euro ma uno sciocco errore le fa perdere il montepremi

Un montepremi da oltre un milione di euro vinto e perso nel giro di poco tempo. Ecco la vicenda realmente accaduta che ha dell’incredibile.

Si dice che i soldi non facciano la felicità, e che le cose importanti della vita sono altre. Tuttavia, ognuno di noi sa perfettamente quanto il denaro sia importante, e che possederne una somma abbastanza elevata possa essere un grande valore aggiunto. Esso, infatti, aiuta a vivere in condizioni migliori, in maniera più tranquilla, e senza l’angoscia di ritrovarsi a contare i centesimi alla fine del mese o di dover dire troppi “no” a sé stessi e a i propri figli.

Tutti sogniamo di avere una vita il più agiata possibile. E per questo, chi non ha avuto la fortuna di nascere in una famiglia benestante o di avere un lavoro ben retribuito, tenta di dare una svolta alla propria condizione economica tentando di vincere alla lotteria. Sì, è vero, non è affatto facile riuscire ad accaparrarsi il montepremi. Ma la ruota della fortuna, nei suoi infiniti giri casuali, può soffermarsi su chiunque, proprio come accadde più di vent’anni fa a una donna della California.

La storia di quest’ultima è stata raccontata anche dal tabloid britannico The Mirror, e non solo perché rappresenta uno dei casi di vittoria di un montepremi milionario, ma anche e soprattutto perché la donna, a causa di un errore commesso, ha perso la sua fortunata ricchezza. Scopriamo insieme che cosa è accaduto.

Oltre un milione di euro vinto… e perduto

Nei primi anni Novanta, una donna della California vinse alla lotteria ben 1,3 milioni di dollari. Una cifra non indifferente che, senza dubbio, avrebbe cambiato la sua vita e quella di suo marito con il quale era sposata da più di venticinque anni. Nonostante ciò, la donna voleva essere l’unica a beneficiare di tutti quei soldi, motivo per il quale non disse niente a suo marito della vincita. E come se ciò non fosse ancora bastato, decise anche di chiedere il divorzio.

Due anni dopo la fine del matrimonio, però, arrivò a casa dell’uomo una lettera in cui si parlava proprio della vincita alla lotteria. Ovviamente, quella missiva era in realtà destinata alla sua ormai ex moglie. Così, poco dopo, tutti i nodi vennero al pettine, e il piano escogitato dalla donna venne automaticamente a galla.

A questo punto, come riportato anche dal The Mirror, in tribunale il giudice optò per la colpevolezza della moglie accusandola di frode. Come pena per il reato commesso, la donna dovette versare all’ex marito poco meno di settantamila dollari all’anno, fino al raggiungimento dell’intera quota da lei vinta alla lotteria.

Dalle stelle alle aule di tribunale

Nonostante possa sembrare una sceneggiatura cinematografica, la storia della donna che nel giro di pochi anni ha vinto e perso tutto corrisponde a verità. Prima della vincita, quest’ultima e il suo ex marito erano felici insieme, tant’è che l’uomo, alla rivista People, rilasciò un’intervista durante la quale spiegò quanto fosse stato colto di sorpresa dalla richiesta di divorzio della moglie. Solamente anni dopo, come precedentemente raccontato, riuscì a unire tutti i puntini.

Tutto ciò ha dell’assurdo, ovviamente, ma è un racconto che, in un modo o nell’altro, ha tanto da insegnare. L’egoismo non è solamente una piaga sociale, ma è anche una aspetto caratteriale che a lungo andare non fa altro che danneggiare chi la possiede. Meglio, dunque, lavorare su sé stessi, e comprendere che condividere ciò che si possiede con le persone care non vuol dire fare una rinuncia, bensì scoprire il vero significato del termine “felicità.”