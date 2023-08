Andrea Giambruno sugli stupri di Palermo e Caivano: “Se non ti ubriachi non trovi il lupo”

Fanno discutere le dichiarazioni rilasciate da Andrea Giambruno durante Diario del Giorno sui recenti casi di violenza sessuale. Sui social scatta la polemica.

Durante l’ultima puntata di Diario del Giorno, il conduttore e giornalista Andrea Giambruno si è espresso su quanto accaduto a Palermo e Caivano, con dichiarazioni che hanno suscitato lo sdegno non solo dei social, ma anche degli esponenti dell’opposizione, i quali hanno chiesto alla sua compagna, la premier Giorgia Meloni, di dissociarsene. L’hashtag #Giambruno è in testa ai trend italiani di X (o Twitter, come noto fino a poco fa), e continuano ad aggiungersi sempre nuovi post, dai toni decisamente duri nei confronti dell’ex volto di Studio Aperto.

Diario del Giorno, Andrea Giambruno scatena le polemiche

Nel corso della puntata che ha visto ospiti in studio a Diario del Giorno l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, la collega Ebla Sehmed, il condirettore di Libero Pietro Senaldi e il manager Gianfranco Librandi, si è parlato di quanto accaduto a Palermo e Caivano. Bernardini De Pace ha quindi sostenuto che c’è bisogno di una diversa educazione alle figlie da parte dei genitori, di modo da fornirle di un’“autotutela preventiva”.

#Giambruno alle donne: per non essere stuprate evitate di ubriacarvi, perché c’è “il rischio che poi il lupo lo trovi”. Victim blaming allo stato puro. Dimentica di dire agli uomini, gli unici colpevoli, di evitare di stuprare. Ripugnante, offensivo, inadatto a stare dove sta. pic.twitter.com/FYwfMWPo59 — Chiara Gribaudo (@chiaragribaudo) August 29, 2023

A questo punto è intervenuto anche il giornalista di Libero, che ha aggiunto: “Le ragazze hanno il diritto di non essere violentate ma purtroppo la realtà non rispetta i diritti quindi non devono perdere conoscenza e devono frequentare contesti meno pericolosi possibili. È giusta la frase: nessuno ha il diritto di violentare nessuno, ma non è detto che questo non accadrà”.

Il padrone di casa, Giambruno, ha deciso quindi di dire la sua in merito, affermando che “Magari uno dice alla figlia di non salire in macchina con uno sconosciuto perché è verissimo che tu non debba essere violentata, perché è una cosa abominevole” ha detto il giornalista Mediaset, aggiungendo quindi “Ma se eviti di salire in macchina con uno sconosciuto magari non incorri in quel pericolo. Se eviti di ubriacarti e perdere i sensi, magari eviti di incorrere in determinate problematiche. Perché poi il lupo lo trovi”.

Le reazioni alle dichiarazioni del giornalista di Diario del Giorno

Tali affermazioni hanno scatenato un vero putiferio sui social, e sono state condivise più volte dagli utenti, corredate da commenti tutt’altro che benevoli nei confronti del giornalista, il quale è anche il compagno da molti anni della Presidente del Consiglio Meloni.

Anche molti esponenti dell’opposizione si sono scagliati contro le parole di Giambruno, ritenute inopportune e sbagliate. Come la senatrice PD Cecilia D’Elia, che ha così commentato tali parole: “A Giambruno dico che occorre educare i ragazzi al rispetto, non le ragazze alla prudenza, insegnare loro il valore del consenso, non alle ragazze quello della diffidenza, ma il diritto all’esistenza libera e non il comportamento dimesso”.

Il responsabile Diritti della Segreteria Nazionale PD, Alessandro Zan, si è augurato inoltre che Meloni parli con il compagno prima della sua visita a Caivano, spiegandogli che “Colpevolizzare le vittime di una violenza, tanto più in diretta tv, è una pratica barbara e perversa”.