Un brutto incidente è accaduto nel porto di Villasimius, in Sardegna: una barca è esplosa improvvisamente e una donna è stata portata d’urgenza in ospedale. Ecco cosa è successo.

Quando si è in vacanza tutto ci si aspetta tranne di essere investiti da bruttissimi incidenti, come nel caso della signora a Villasimius, travolta dall’esplosione della sua barca, ormeggiata nel porto.

Una terribile faccenda quella accaduta oggi nella stupenda meta della Sardegna, un incidente di cui sono in corso ora tutti gli accertamenti.

Esplode una barca nel porto di Villasimius, una donna trasportata urgentemente in ospedale

Una giornata come tante a Villasimius, una delle mete più gettonate nel sud della Sardegna, l’isola italiana amatissima in tutto il mondo.

Purtroppo, questo 26 agosto per una coppia di ultra cinquantenni non è andata come doveva: una signora di cinquantasei anni, infatti, è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale, perché coinvolta nell’esplosione della barca su cui si trovava insieme al marito.

Il mezzo acquatico era ormeggiato nel porto turistico di Villasimius e, probabilmente, l’esplosione è stata causata dalla saturazione in cabina dei fumi della benzina.

Il marito della donna, che a quanto pare è rimasto illeso, ha subito chiamato l’ambulanza e le autorità. Sono arrivati carabinieri e guardia costiera, per capire com’è potuto succedere questo incidente.

La donna è in serie condizioni, con gravi ferite agli arti inferiori, mentre l’uomo è stato leggermente ferito dalle schegge che sono volate dopo l’esplosione.

La signora è stata trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari, il più vicino a Villasimius, e al momento i medici stanno intervenendo per guarire le fratture alle gambe.

Le cause sono ancora da accertare nel concreto, perché non è certo che i fumi della benzina siano stati la causa scatenante. L’incidente per fortuna non ha causato danni alle barche ormeggiate vicino, lasciando illese anche le persone che si trovavano a bordo delle stesse.

Al momento le indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto, in attesa di avere anche notizie certe sulle condizioni di salute della donna coinvolta.