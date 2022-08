La donna che è stata identificata come la possibile Angela Celentano sembrerebbe essere compatibile con la piccola scomparsa nel 1996. È infatti presente una riproduzione di come potrebbe essere oggi la bambina e questa donna ha un profilo molto simile.

Sono passati 26 anni da quel tragico giorno del lontano 1996. Angela Celentano scomparve nel nulla all’età di 3 anni.

A nulla servirono le ricerche, perché la piccola non fu mai stata ritrovata. Nel corso degli anni, diverse volte sono sbucate bambine, ragazze e ora donne che potevano essere la piccola Angela, ma alla fine non erano mai lei.

Oggi una nuova speranza per colmare questo vuoto lasciato il 10 agosto del 1996. Sembra infatti che una donna che vive in Sud America possa essere quella bambina scomparsa. Ora inizieranno le dovute indagini per dare una risposta.

La scomparsa della piccola Angela

Dopo più di 20 anni dalla scomparsa della piccola Celentano, si riaccendono le speranze sul tragico evento consumatosi il 10 agosto 1996.

Durante una gita di preghiera di un’organizzazione a cui apparteneva la famiglia della piccola, Angela Celentano fu rapita e di lei non vi furono più notizie.

La gita, trasformatasi poi in una tragedia, fu organizzata sul Monte Faito (Vico Equense). Iniziarono le ricerche immediatamente dopo la segnalazione, ma non ci fu modo di trovare la piccola.

Per anni sono venute fuori diverse segnalazioni, ma purtroppo nessuna di queste ha mai portato alla bambina. Adesso, in Sud America c’è una donna che potrebbe essere lei.

La nuova segnalazione

Attraverso i tratti del viso dei genitori e delle sorelle Rosa e Noemi oggi si è potuto creare, grazie a dei software, un identikit della bambina che oggi ha 30 anni.

In relazione a questo, è stato confermato che la donna che vive in sud America assomiglierebbe ad Angela. A breve infatti potrebbero iniziare altre indagini e solo in seguito si eseguirebbe l’esame del Dna per eliminare ogni dubbio.

“Questa donna sembra essere molto simile ad Angela, soprattutto per una serie di dettagli”. Queste le parole del papà della bimba scomparsa 26 anni fa.

Ma ad oggi i genitori della piccola vogliono solo sapere che è felice e in salute. Ora ci saranno altre indagini più accurate per verificare se questa donna sia davvero Angela.

C’è da dire che in questi anni i coniugi Celentano hanno ricevuto diverse segnalazioni che poi si sono rivelate non veritiere. Vedremo adesso cosa accadrà e se finalmente la famiglia Celentano questa volta riuscirà a chiudere questa tragica storia.