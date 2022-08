Umtiti arriva al Lecce, accoglienza da star per il francese!

Quella che sembrava soltanto una delle tante voci impossibili di mercato è diventata in pochi giorni realtà, ora Samuel Umtiti è un nuovo calciatore del Lecce con il pubblico salentino che lo ha accolto con grande entusiasmo all’aeroporto provocando grande emozione negli occhi del campione del mondo in carica



Samuel Umtiti è arrivato in Serie A e disputerà la sua prima stagione in Italia con la maglia del Lecce, società che è riuscita a strapparlo al Barcellona con un prestito annuale ed ingaggio pagato totalmente dal club blaugrana.

Dopo un paio di stagioni contrassegnate da infortuni e problemi muscolari il forte difensore francese è pronto a mettersi in gioco in una piazza che fin dal primo momento gli ha subito dimostrato grande amore.

Al suo arrivo in città Umtiti è stato accolto da tantissimi tifosi che lo hanno acclamato come una vera star suscitando una evidente commozione negli occhi del classe ’93.





Umtiti al Lecce, il sogno ora è realtà!

Sembrava impossibile anche soltanto pensarlo invece Samuel Umtiti sarà un nuovo difensore del Lecce e, con ogni probabilità, verrà schierato subito titolare nella sfida di domenica sera contro l’Empoli.



L’arrivo di Samuel Umtiti ha ecceso ulteriormente l’entusiasmo di una piazza che spingerà la squadra nella speranza di disputare una stagione importante al ritorno in Serie A.

Il francese non ha bisogno di presentazioni; campione del mondo in carica con la Francia nel 2018 viene considerato uno dei migliori difensori centrali sul panorama europeo.

Dopo le difficoltà delle ultime stagioni Umtiti proverà a rilanciarsi per conquistarsi di nuovo la titolarità nella propria nazionale per poi tornare a Barcellona a guidare la difesa dei catalani.

Nelle prime due partite della stagione il Lecce ha dimostrato di avere le carte in regola per giocarsi la lotta per non retrocedere fino alla fine insieme a Monza,Cremonese e Samdporia.

L’arrivo di Samuel Umtiti è un segnale importante per le avversarie con il Lecce che ora avrà nella propria rosa un calciatore importante non soltanto dal punto di vista tecnico ma soprattutto come leadership all’interno di uno spogliatoio giovane ed ancora con poca esperienza.

I salentini sono pronti per la nuova stagione e già nella sfida casalinga contro l’Empoli proveranno a dimostrare la propria forza spinti dall’entusiasmo del pubblico del Via del Mare che in questa stagione sarà fondamentale per cercare di raggiungere quanto prima la salvezza, obiettivo assoluto della dirigenza salentina.