Vigile urbano filmato a ballare mentre è in malattia: denunciato dall’ex moglie

Bergamo, un vigile urbano è stato condannato per truffa aggravata, dopo che un video lo mostrava a ballare durante un periodo di malattia.

Siamo a Bergamo, in Lombardia, dove un vigile urbano è stato condannato per truffa aggravata con pena sospesa, dopo che un video lo ritrae mentre si dilettava nei balli di Capodanno durante la notte di San Silvestro.

Vigile beccato a ballare durante la malattia

Torniamo indietro nel tempo, più precisamente a Capodanno 2016 quando un agente di Polizia Locale, in malattia a causa di un infortunio al ginocchio, si reca con i suoi amici e la sua compagna a La Spezia per festeggiare il Capodanno.

In questa occasione, l’uomo è stato ripreso ballare nonostante l’infortunio al ginocchio. A denunciare l’accaduto fu la sua ex moglie. Da subito il funzionario di Polizia Locale è stato sospeso con un provvedimento disciplinare e in attesa di sentenza avvenuta ieri 8 novembre 2022.

Ricostruiamo i fatti

L’agente di Polizia Locale appartenente al Consorzio Unione dei colli di San Paolo d’Argon è stato condannato a due mesi, pena sospesa, per truffa aggravata dal Giudice Laura Garufi.

A far scattare le indagini è stata la denuncia presentata dall’ex moglie che appunto mostrò un video in cui, l’agente, nonostante il periodo di malattia e nonostante l’infortunio al ginocchio, si dilettava nei balli della Vigilia di Capodanno il 31 dicembre 2016.

Il funzionario in occasione della notte di San Silvestro si era recato insieme ad alcuni amici e alla sua nuova compagna a La Spezia per festeggiare in compagnia.

Ricevuta subito la denuncia, il funzionario dei vigili urbani ha ricevuto un provvedimento disciplinare che lo ha visto subire una sospensione in attesa di sentenza avvenuta ieri 8 novembre 2022.

Il poliziotto della Polizia Locale è finito sotto processo perché il periodo in questione era a casa per malattia a causa di un infortunio al ginocchio avvenuto durante l’attività lavorativa, nel video che è stato presentato al Giudice si vedeva chiaramente il funzionario mentre ballava nella notte di San Silvestro.

In tribunale

Ieri 8 novembre 2022 è arrivata la sentenza del Giudice Laura Garufi, l’agente, prima che il giudice si ritirasse per decidere, ha avuto modo di spiegare cosa è avvenuto. Secondo quanto riportato dall’agente, l’infortunio non era così invalidante da potergli impedire di eseguire il ballo che è stato filmato.

Il ballo in questione altro non è che un semplice trenino di Capodanno in cui si è visto trascinato durante i festeggiamenti della notte di San Silvestro. Secondo quanto dichiarato dall’agente di Polizia Locale il ballo non è durato più di un minuto e per tutto il resto della serata sarebbe rimasto seduto senza prendere parte agli altri festeggiamenti.

Sia l’accusa che il legale difensore hanno chiesto entrambi l’assoluzione perché il fatto non sussiste, il Giudice Laura Garufi è invece di tutt’altra idea tanto che lo ha condannato a due mesi con pena sospesa per truffa aggravata.