“Le ha ritrovate nella stanza”, Ilary Blasi scoop: il retroscena salta fuori ora

Malgrado siano trascorsi diversi mesi, continua a far discutere la separazione della coppia più chiacchierata di sempre, Francesco Totti e Ilary Blasi. Nelle scorse ore sono spuntati dei retroscena sconvolgenti che hanno lasciato tutti a bocca aperta: scopriamo cosa è accaduto.

La separazione tra l’ex Capitano della Roma e il noto calciatore sta facendo veramente molto discutere. L’undici novembre si terrà la prima udienza in tribunale per regolarizzare i loro accordi. Si troveranno l’uno di fronte all’altra nell’aula del tribunale di Roma per lo scontro definitivo sui presunti furti di borsette e Rolex.

Il Capitano della Roma contro la conduttrice de L’Isola dei Famosi, nessuno si sarebbe mai aspettato un finale del genere. Ma nelle scorse ore è accaduta una cosa ancora più sconvolgente che vi lascerà a bocca aperta. Un retroscena che smentirebbe ogni cosa: scopriamo di più.

Il retroscena sconvolgente: tutti i dettagli

E’ stato il Fatto Quotidiano a riportare il retroscena scioccante che è saltato fuori nelle scorse ore. L’argomento che sta facendo più discutere è proprio quello delle borsette di Ilary Blasi e degli orologi di Francesco Totti. Negli scorsi giorni, si era parlato della restituzione delle borse di marca dall’ex Capitano della Roma.

Ma la verità sarebbe ben altra, come spiega il Fatto Quotidiano, “le borsette non si erano mai mosse dal loro originale domicilio” e “Totti non le avrebbe restituite”. Insomma le Chanel, le Dior, le Gucci e le Hermés, non sarebbero state portate alla proprietaria, ma nemmeno i Rolex. I costosi orologi sarebbero ancora nelle mani di Ilary Blasi: scopriamo di più.

“Le ha ritrovate nella stanza”: l’incredibile scoop

Ilary Blasi e Francesco Totti vivono ancora nella loro lussuosissima casa, ma in ambienti diversi. La conduttrice de L’Isola dei Famosi ci tiene tantissimo alle sue costose borsette e proprio per questo, avrebbe raggiunto la parte della casa dove abita il suo ex marito e cercare di aprire una porta sospetta, ma senza scarsi risultati.

Allora, ha chiamato l’aiuto di un fabbro per forzare la porta e accedervi. In quella stanza, Ilary Blasi ha trovato tutte le sue borse ben nascoste, in attesa per essere scambiate con gli orologi di lusso. Con lei c’era anche sua figlia, Chanel. Il Fatto Quotidiano ha raccontato:

“Una scena degna dei film dei Vanzina, anche se all’ appello mancherebbero alcuni gioielli, cosa mai citata prima”.

Insomma, una versione completamente diversa da quella che sapevamo. Ma ulteriori dettagli usciranno fuori nella prossima udienza che è prevista venerdì 11 novembre, dove si terrà un anticipo sulla futura separazione giudiziale. Secondo quanto riportato dal Corriere, la collezione di Rolex, da un valore di oltre un milione di euro, sarebbero ancora ben nascosti e conservati dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Ma gli avvocati dell’ex calciatore, Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace, sono sicuri di riportare gli orologi al suo vero proprietario. Però, il giudice potrebbe anche valutare dei testimoni prima di prendere una decisione.