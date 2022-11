Posti di blocco, 300 euro di multa a chi possiede questo accessorio in auto

Hai questo accessorio in auto? Al posto di blocco potresti sborsare sino a 300 euro. Facciamo subito chiarezza.

Le regole della strada sono cambiate e gli automobilisti devono fare molta attenzione a quello che fanno o come lo fanno. È importante stabilire subito che il Codice della strada non faccia più sconti a nessuno, per questo motivo durante un posto di blocco è importante fare attenzione a tutto quello che viene mostrato o chiesto. Oltre a tutti i documenti must have all’interno dell’abitacolo, c’è un accessorio che non dovrebbe mai essere usato (e comprato) pena una multa da 300 euro. Di cosa stiamo parlando?

Codice della strada, quali sono i nuovi obblighi

Ci sono non pochi nuovi obblighi per il Codice della Strada che comportano una attenzione aggiuntiva, per tutti gli automobilisti. Mai come in questo momento è bene fare attenzione a tutto quello che si fa in strada, tenendo conto che si sono aggiunti dei mezzi di trasporto particolari come quelli ecologici: bicicletta elettrica e monopattino.

Tutto questo porta gli agenti ad organizzare moltissimi posti di blocco, per verificare l’ottemperanza degli obblighi primari per i conducenti e anche se non trasgrediscono in termini di accessori vietati in auto. Oltre all’assicurazione obbligatoria, il bollo dell’auto, la revisione e il cambio gomme (giusto per citare alcuni obblighi) ci sono anche delle sanzioni che scattano nel momento in cui non si rispettano determinate regole.

Se al posto di blocco gli agenti vedono questo accessorio, 300 euro di multa sono assicurati.

Accessorio in auto: questo fa scattare 300 euro di multa

Ci sono degli accessori che sono obbligatori in auto e altri che sarebbe meglio evitare, sotto ogni punto di vista.

Le campagne per la sicurezza stradale sono sempre tantissime e non si smette mai di imparare alla guida. Negli ultimi tempi è stato scoperto un giro di affari illegale e la Polstrada insieme ai gestori delle autostrade/tangenziali con l’aiuto di Isoradio hanno posto l’accento su questo evento.

Nelle aree di servizio vengono messe in vendita delle false cinture di sicurezza ad un prezzo modico che non supera gli otto euro. Questo oggetto si presenta come una fibbia che si infila al posto della cintura e il conducente può restare libero senza indossare quella vera dell’auto.

I media e gli agenti hanno ricevuto non poche segnalazioni da parte degli utenti, che hanno trovato il prodotto tra gli accessori per auto e telefonia. Non è uno scherzo di carnevale, ma un accessorio che viene acquistato così da aggirare il controllo visivo da parte degli agenti. Tra l’altro è stato acquistato da tantissime persone, tanto che nelle aree di servizio non ce n’erano quasi più a disposizione.

La Polizia Stradale ha confermato che questo è un accessorio illegale e vietato dalla legge italiana. Non dovrà mai essere usato alla guida e al posto della cintura di sicurezza, onde evitare di mettere a rischio la propria vita e quella di altre persone.

Violando il Codice della Strada in questo modo, il conducente viene sanzionato con una multa dagli 81 ai 326 euro con sospensione da 15 giorni a 2 mesi di patente. Non è finita qui, ci sono anche 5 punti che vengono decurtati immediatamente dalla patente di guida.