Dopo la notizia resa pubblica da Gianluca Vialli di dover sospendere tutti gli impegni lavorativi con l’Italia di Mancini per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, tutti i parenti, gli amici più cari e la miriade di tifosi si sono uniti in religioso silenzio, a sperare e pregare per il capo delegazione degli azzurri.

L’ex attaccante è stato ricoverato d’urgenza a Londra per il peggioramento del suo tumore al pancreas; dal 2017, infatti, combatte questa brutta malattia tra alti e bassi.

Il sostegno a Gianluca Vialli

In queste ore, amici e parenti, si stanno organizzando, a turno, per andare al capezzale di Gianluca Vialli, ricoverato d’urgenza in un ospedale di Londra per l’aggravarsi del tumore al pancreas, con il quale combatte da ben 5 anni.

Dopo la visita della madre, l’ex attaccante ha chiamato uno dei suoi più cari amici, Massimo Mauro, il quale oggi volerà per la capitale britannica per sostenerlo da vicino.

“Vieni, che ho voglia di vederti”.

Secondo i ben informati, sarebbe stato lo stesso Vialli a telefonare all’ex giocatore della Juventus e del Napoli, oggi giornalista e commentatore tecnico. Colleghi nella vita professionale, grandi amici nel privato: da testimone di nozze, a padrino di battesimo di una delle sue figlie, sino a realizzare insieme la Fondazione Vialli e Mauro per lo Ricerca e lo Sport, attiva nella lotta alla sclerosi laterale amiotrofica.

Attesa a Londra la sorella Mila

Dopo l’annuncio di doversi ritirare temporaneamente dagli impegni della nazionale di Mancini con l’obiettivo di risparmiare tutte le energie pisco-fisiche del suo corpo e ritornare più forte di prima, il capo delegazione degli azzurri è stato costretto a ricoverarsi d’urgenza a Londra per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

La madre, 87enne, nelle scorse ore è volata nella capitale del Regno Unito per stare vicino all’ex calciatore. Vialli, dal 2017, combatte contro questo tumore al pancreas, e negli ultimi 5 anni si è già sottoposto a due cicli di chemioterapia con il fine di sconfiggere per sempre questa brutta malattia.

Oggi è atteso il suo amico e collega fraterno Massimo Mauro; per la vigilia di natale, invece, volerà alla volta di Londra la sorella dell’ex attaccante del calcio italiano, Mila: una sorta di “turnover” che coinvolgerà gli amici e i parenti di Gianluca Vialli.

In queste ore sono state tantissime le parole di sostegno nei confronti del capo delegazione della nazionale italiana: dalle persone vicine, ai conoscenti, dai colleghi ai semplici tifosi. Tante le preghiere per vincere la battaglia più importante di tutta la sua vita.