Emily in Paris: arriva la terza stagione. Ecco cosa c’è da sapere

Prima di queste feste di Natale Lily Collins tornerà con un carico di romanticismo per questa nuova stagione di Emily in Paris. Questa è senza ombra di dubbio una delle serie più apprezzate targate Netflix. Manca davvero poco alla terza stagione che uscirà sulla piattaforma di streaming il 21 dicembre, quindi poco prima delle festività natalizie.

È tutto pronto per questa nuova e attesissima stagione della serie TV Emily in Paris. Questa sembra essere una delle più amate e scaricate della piattaforma di streaming più conosciuta al mondo. La protagonista interpretata da Lily Collins tornerà perciò nelle case dei fan della serie poco prima di Natale.

La data di uscita delle nuove puntate infatti è stata svelata e sembra proprio che il 21 dicembre riparta Emily in Paris con la sua terza stagione. Vediamo insieme cosa c’è da sapere su queste nuove puntate che ci aspettano su Netflix.

Emily in Paris e il suo successo

L’ottima riuscita di questa serie TV è decisamente da ricollegarsi alla splendida Lily Collins, che in questa serie veste i panni di una giovane ragazza americana, che per diversi avvenimenti della sua vita si ritrova a Parigi. Emily è di certo un personaggio glamour e sbarazzino che vive la giornata tra sogni e avventure.

Bisogna di certo anche dare i meriti al creatore della serie, nonché ideatore di Beverly Hills 90210. Stiamo parlando di Darren Star, che ha sfornato capolavori come quello di Sex and the City e affascinato il pubblico con storie romantiche come quella di Emily in Paris.

Ci sono tanti elementi che danno un tocco diverso dalle altre serie, come la scelta accurata dei vestiti, delle luci e dei luoghi scelti per registrare le puntate. Il tutto crea un mix decisamente fantastico, avendo sin da subito un pubblico di fan che non aspetta altro che poter scoprire questa nuova stagione di Emily in Paris.

Prima di questo Natale sarà infatti possibile vedere sulla piattaforma Netflix tutte le nuove puntate. Il 21 dicembre esce infatti la nuova stagione.

Arriva la terza stagione di Emily in Paris

È da giugno scorso che l’attrice protagonista della serie aveva annunciato l’arrivo di questa nuova stagione. La voglia di scoprire le nuove avventure in cui si è ritrovata Emily è cresciuta sempre di più e adesso è finalmente arrivato il momento tanto atteso. La data di debutto è sempre più vicina e alcune curiosità su questa nuova stagione sono state svelate.

È già presente il trailer di questa terza stagione che uscirà il 21 di dicembre ed è chiaro che Emily resterà a Parigi. Si ritroverà ancora tra due fuochi e sembra che ci sarà addirittura un viaggio a tre e le conseguenze sono imprevedibili. La determinazione di Emily non l’abbandona nemmeno in questa terza stagione, dove anche in queste puntate cercherà con tutta se stessa la propria identità.

Proprio per questo scopo, Emily comprerà un gesto che lascerà tutti i suoi fan senza parole. Sembra infatti che la mitica frangia che l’ha caratterizzata dalla prima puntata sarà tagliata. Insomma, tra scampagnate romantiche, il lavoro che la porterà a dover fare ancora il doppio gioco tra Madeline e Sylvie e tante avventure, questa stagione è davvero imperdibile.

Se la voglia di sapere tutto su queste nuove avventure di Emily è sempre più forte, non preoccupatevi: il 21 dicembre su Netflix arriverà la terza stagione di Emily in Paris. Come una sorta di regalo di Natale anticipato, tutti e dieci gli episodi saranno pubblicati in contemporanea per la gioia dei più appassionati. Ma non preoccupatevi, Emily in Paris non finisce qui, infatti la piattaforma Netflix ha già confermato la quarta e forse ultima stagione che arriverà alla fine del 2023.