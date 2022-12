Acquisti online, decalogo antitruffa della Polizia Postale

By

Quanti di noi facciamo acquisti online, da diversi siti e piattaforme, per i nostri regali di Natale? È necessario, però, stare attenti e, proprio per questo motivo, la Polizia Postale ha proposto un decalogo di regole e di informazioni per garantire la nostra sicurezza.

Non è sempre facile districarsi fra i vari siti web per fare acquisti e, molti, sono coloro che, purtroppo, cadono in possibili truffe. Ecco come difendersi.

Acquisti online: facciamo attenzione a Natale

Periodo di Natale, corrisponde a regali e, anche, a vacanze. E quanti sono coloro che scelgono il web per dare l’avvio ai loro acquisti e, anche, alla scelta del luogo dove prenotare e passare questo momento di relax. Ma, come ci avverte la Polizia Postale, la truffa è dietro l’angolo e, perciò, bisogna stare attenti ed esser molto oculati.

Per non lasciarci solo, le Forze dell’ordine hanno deciso di mettere a disposizione una serie di informazioni utili a ciascun utente per aiutarlo a proteggere i suoi dati personali proprio dalle frodi e dai rischi che si incorrono facendo acquisti online.

Nel solo 2022, sono stati quasi 14mila i casi di truffa online che la Polizia Postale ha trattato e riscontrato e, circa il 60% di queste aveva al centro proprio acquisti e commercio online, anche per quel che riguardava case vacanza fantasma. La stessa Polizia postale ha riscontrato che, in questi ambiti, sono stati sottratti quasi 9 milioni di euro e denunciate 2500 persone.

Ma, come dicevamo prima, la truffa è sempre dietro l’angolo. Cosa ci consiglia di fare la Polizia? Innanzitutto, se vogliamo fare acquisti online, partiamo e indirizziamoci sempre verso browser e software che siano completi ed aggiornati e, dall’altro lato, anche aver installato sul nostro pc, un buon antivirus in grado di “acchiappare” ogni cosa malevola.

Secondo passaggio è quello di fare attenzione alle varie offerte presenti in rete quando si vuol acquistare qualcosa. Non facciamoci ingannare dal prezzo troppo basso o stracciato, e facciamo anche sempre attenzione e prendiamo in considerazione le opinioni di altri utenti che hanno già acquistato quel prodotto che a noi interessa.

La Polizia Postale e il decalogo di regole

Prima di completare l’acquisto, verifichiamo sempre che siano presenti i riferimenti fiscali di chi ci sta vendendo quell’oggetto o, ad esempio, affittando quella casa (Partita Iva, indirizzo, numero di telefono). Il tutto per contattarli nel caso, il nostro acquisto possa trovare degli intoppi nel mezzo.

Importante, e questo è un punto sul quale batte molto la Polizia Postale, è fare attenzione alle opinioni e ai feedback degli acquirenti prima di noi. Altro punto è: come pagare i nostri acquisti online?

Sarebbe importante farlo sempre con carte ricaricabili, per non cadere nella rete del “phishing/smishing”, cioè di quel gruppo di truffatori che, dopo aver acquistato, ci mandano mail o messaggi ingannevoli chiedendoci di cliccare su un link, il quale ci indirizza ad un’altra pagina web pericolosa per i nostri dati sensibili.

Diffidiamo, come dicevamo, di oggetti venduti a prezzi eccessivamente stracciati o, anche, di chi ci chiede di esser contattato per l’acquisto al di fuori di quella piattaforma dove siamo, ma anche di chi ha troppa fretta nel concludere il suo affare.

Poche semplici regole che possono salvare i nostri acquisti online.