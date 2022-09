By

E’ stata ritrovata la giovane di Pojana Maggiore, scomparsa lo scorso 14 settembre. I carabinieri avevano ricevuto una segnalazione da un paese vicino

L’appello lanciato dalla famiglia anche in tv, a “Chi l’ha visto“, dopo la scomparsa delle 13enne di Pojana Maggiore, in provincia di Vicenza. La giovane è stata ritrovata dai carabinieri a Noventa Vicentina, Montecchio Maggiore, a pochi km da dove vive.

Vicenza: ritrovata la 13enne scomparsa da 10 giorni

L’appello dei genitori, disperati per la scomparsa della figlia, a “Chi l’ha visto” ha permesso ad alcuni abitanti di Montecchio Maggiore di riconoscere la 13enne di cui si erano perse le tracce lo scorso 14 settembre.

Sono stati i carabinieri della stazione di Noventa Vicentina a ritrovare la studentessa, che da 10 giorni era scomparsa mandando in allarme tutta la comunità. I militari sono riusciti a individuarla alla stazione di Noventa Vicentina, a Montecchio Maggiore.

La scomparsa mentre la giovane si recava a scuola alle sette del mattino a Lonigo, lo scorso mercoledì, e da allora nessuna notizia. Il padre, che levava accompagnata quella mattina, era stato l’ultimo a vedere la figlia.

L’allarme era stato dato da i genitori, dopo aver notato che la giovane non aveva fatto rientro da scuola. Nonostante fosse molto attiva sui social, in quei giorni Gloria non aveva mai fatto alcun accesso, spegnendo il telefono e risultando assolutamente irraggiungibile.

I genitori nei giorni successivi alla scomparsa si erano rivolti direttamente in televisione alla figlia con uno straziante messaggio. “Ti prego torna a casa, ti vogliamo bene e siamo preoccupati”, avevano detto madre e padre della ragazza, ai microfoni di Federica Sciarelli.

Si temeva il peggio per Gloria, ma fortunatamente questa volta c’è stato un lieto fine. Dopo il ritrovamento dunque i carabinieri hanno riaccompagnato la giovane nella sua abitazione, dove si è potuta ricongiungere con i propri cari.

Non sono ancora chiari i motivi di questo allentamento, anche se gli stessi familiari avevano affermato che non si trattasse della prima fuga. Lo scorso agosto avevano riferito, e anche a luglio, la giovane si era recata Bologna e sulla costa romagnola senza avvisare nessuno. Ma in quell’occasione era stata raggiunta dai genitori grazie al cellulare.

Questa volta il telefono era stato tenuto spento, dunque nessun possibilità di mettersi in contatto o di rintracciarla. Poche anche le informazioni sulla ragazza al momento della scomparsa. L’ultima volta era stata vista con una tuta da ginnastica azzurra, scarpe bianche e uno zaino rosso. Gloria è stata riconosciuta però grazie alle foto divulgate in tv e dai media, da alcuni clienti di un bar vicino la stazione.

Una volta dato l’allarme, è stata avvertita una volante dei carabinieri che stava pattugliando la zona, i quali hanno poi portato la 13enne a casa nella tarda serata di ieri 23 settembre. La collaborazione dei cittadini è risultata dunque fondamentale, vista la delicatezza delle operazioni di ricerca, considerando la giovane età della ragazza.

La grande apprensione della famiglia si è tramutata in un’immensa gioia, però, per il ritrovamento dopo ben 10 giorni di attesa.