Marquez si rilancia sul bagnato, Pole Position in Giappone

In una giornata caratterizzata da tanta pioggia Marc Marquez torna a conquistare una preziosa Pole Position nel Gran Premio del Giappone e domani proverà a confermarsi il più veloce anche in gara. Nona posizione per Quartararo, dodicesimo Pecco Bagnaia



Marc Marquez conferma i grandi segnali di miglioramento evidenziati nelle ultime settimane conquistando una pole position importante e meritata in Giappone.

Il pilota spagnolo si dimostra fenomenale sul bagnato, situazione che ha sempre esaltato le sue grandi qualità.

In queste condizioni il classe ’93 è sicuramente il favorito assoluto per la vittoria di domani in un Gran premio che ci dirà tanto sulle possibilità di rimonta definitiva da parte del nostro Pecco Bagnaia.

Out nel Q1 Enea Bastianini, il campione del mondo Quartararo partirà in nona posizione, dodicesimo posto invece per Francesco Bagnaia.

Marquez torna grande sotto la pioggia, è in Pole Position

Dopo tanta attesa finalmente Marc Marquez riesce a tornare competitivo con una qualificazione praticamente perfetta. Il pilota spagnolo conferma di essere fenomenale sul bagnato dominando in lungo ed in largo il circuito di Motegi.



Al termine delle qualificazioni Marquez ha parlato con grande soddisfazione della propria prova ammettendo di essere riuscito finalmente a rimanere concentrato ed a dimostrare tutto il proprio talento.

Tanta attesa per domani con la Honda che spera di riuscire a conquistare una vittoria importante non soltanto per la classifica quanto soprattutto per il morale.

Prima giornata deludente per la Ducati che dopo mesi di trionfi deve accontentarsi del secondo posto di Zarco con Bagnaia che partirà dodicesimo.

La scuderia italiana ha spesso dimostrato di poter tranquillamente ribaltare in gara i risultati delle qualificazione e domani il pilota torinese cercherà l’ennesima impresa della propria stagione.

L’obiettivo di Bagnaia è ovviamente quello di recuperare ulteriori punti su Quartararo, i due si giocheranno una buona fetta di mondiale nella gara di domani dopo qualificazioni deludenti per entrambi.

Tanto dipenderà dalle condizioni climatiche, in caso di pioggia la Ducati partirà sfavorita mentre con l’asciutto Bagnaia ha già dimostrato di essere il più veloce su ogni circuito.

Sono ormai soltanto 10 i punti che dividono Pecco Bagnaia dalla testa della classifica mondiale, domani il torinese proverà ad accorciare ulteriormente le distanze in una rincorsa finora assolutamente appassionante.

“El Diablo” ha assolutamente bisogno di alzare il proprio livello per non rischiare di perdere un mondiale che fino a qualche mese fa sembrava definitivamente indirizzato in favore del francese.