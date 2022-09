Berrettini supera Auger-Aliassime e riporta avanti il Team Europa

Un grandissimo Matteo Berrettini vince la maratona con Auger-Aliassime e riporta il Team Europa in vantaggio, ora sarà il turno di Cameron Norrie che affronterà l’americano Taylor Fritz, a seguire il match che chiuderà il programma dei singolari tra Novak Djokovic e Frances Tiafoe.



Vittoria di classe, cuore e tanto carattere: Matteo Berrettini vince un’autentica maratona contro il canadese Felix Auger-Aliassime e riporta il Team Europa in vantaggio per 4-2 sul resto del mondo.

Partita bellissima alla O2 Arena con il nostro azzurro che “sostituisce” alla grande Roger Federer disputando una partita di altissimo livello ed uscendo tra gli applausi del pubblico londinese e dei propri compagni di squadra.

Finisce 7-6,4-6,10-7 per il tennista romano che ora si prepara a chiudere la giornata disputando in serata il doppio finale in coppia con Novak Djokovic.

Non inizia al meglio Matteo Berrettini che riesce a portare a casa un primo set molto equilibrato approfittando anche dei tanti errori commessi dal proprio avversario.

Il romano sale di livello nel terzo e decisivo set chiudendo con una vittoria la partita finora più bella di questa Laver Cup.





Berrettini riporta avanti il Team Europa

Il sostituto di lusso di Roger Federer non delude le attese sfoderando una partita sensazionale al suo debutto assoluto in Laver Cup, 4-2 per il team Europa (ricordiamo che alla seconda giornata i punti valgono doppio) che in serata proverà ad allungare affidandosi a Cameron Norrie e Novak Djokovic.



Dopo la giornata di grandi emozioni per l’ultimo saluto a Roger Federer il Team Europa riprende a correre grazie ad un sontuoso Matteo Berrettini che stasera giocherà il doppio in coppia con Novak Djokovic.

Al super Tie-Break decisivo il campione azzurro riesce a conquistare due mini-break fondamentali sfruttando il proprio tennis e soprattutto la ovvia inesperienza del classe 2000 che va in confusione nel momento più importante del match.

Ennesima conferma della crescita di Matteo Berrettini che continua a conquistare vittorie prestigiose dimostrando di essere ormai una assoluta certezza per il tennis italiano.

Ieri il Team di Borg era andato sul doppio vantaggio per poi subire la rimonta del resto del mondo, vedremo se oggi “i blu” avranno la forza di consolidare ed incrementare il vantaggio acquisto nella prima partita di giornata.

Matteo Berrettini sarà probabilmente in campo anche domani andando a sostituire Rafa Nadal che ha deciso di non disputare il proprio singolare per far spazio al classe ’96.