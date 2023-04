Vicenza, crolla la scala di una moschea: 5 feriti

Cinque persone sono rimaste ferite a Vicenza, all’interno di una mosche dove improvvisamente questa mattina è crollata una scala.

La zona è a Vecchia Ferriera e l’incidente si è verificato intorno alle 7. I carabinieri sono sul posto per indagare, insieme ai pompieri.

Crollo della scala di una moschea a Vicenza

Attimi di paura presso il centro culturale islamico Ettawba a Vicenza, in Vecchia Ferriera, dove questa mattina intorno alle 7 la scala della struttura è crollata sopra i presenti che stavano pregando.

Siamo in un periodo molto importante del calendario islamico, infatti si tratta della chiusura del Ramadan e per celebrare questo momento i membri della comunità si raccolgono per pregare. Così stavano facendo questa mattina e, secondo le prime ricostruzione, c’erano talmente tante persone che la scala interna della moschea non avrebbe retto il loro peso.

Si sarebbe piegata per poi cedere, ferendo alcuni presenti, cinque dei quali in maniera grave. Subito sono giunti sul posto gli agenti delle forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco per verificare l’accaduto.

Uno dei fedeli è rimasto intrappolato fra le lamiere fino all’intervento dei pompieri che sono riusciti con difficoltà a tirarlo fuori per affidarlo al Suem 118. I sanitari sono arrivati immediatamente sul posto per soccorrere le persone ferite, per alcune di loro è stato necessario il trasporto in ospedale in codice giallo, tuttavia nessuno è in pericolo di vita e non ci sono state vittime.

Alla cerimonia c’erano oltre mille persone per la tradizionale preghiera di chiusura eseguita appunto nell’ultimo giorno del Ramadan. Doveva essere il giorno più importante della festa invece quasi si è trasformato in tragedia.

La moschea si trova in una zona industriale, non è grandissima ma molto frequentata dai tanti islamici che abitano in zona.

Le indagini

Al momento sono a lavoro i carabinieri di zona per accertare quanto accaduto, in particolare il focus, come sempre avviene in questi casi, è sullo stato della struttura. Il prossimo passo sarà quello di controllare la manutenzione ordinaria della moschea e quindi verificare se la scala al momento del crollo fosse a norma.

Possiamo ricordare un evento analogo, ovvero il crollo della scala di un teatro romano di Villa Borghese, mentre all’interno c’era una scolaresca abruzzese. Parliamo del Globe Theatre che dopo il fatto, che ha causato 15 feriti, è stato sottoposto all’attenzione delle autorità per verificare se la struttura, dove si è verificato il crollo anche qui per il peso eccessivo, fosse rispettosa delle normative.

La successiva indagine dopo l’evento, accaduto il 22 settembre, ha portato alla luce l’abusività della struttura nonostante il sindaco Gualtieri avesse affermato che non presentava irregolarità nel progetto e che addirittura la scala incriminata era stata da poco oggetto di manutenzione per l’agibilità del teatro.

Insomma era abusivo, questo complica la faccenda e chissà che le indagini in corso sulla moschea vicentina non portino alla luce elementi analoghi. Da anni il centro è punto di riferimento per la comunità islamica di Vicenza ma anche dell’intera regione, nonostante si tratti di una piccola moschea.

Sul sito ufficiale è possibile scoprire le diverse attività del luogo, che richiamano moltissimi fedeli. Il centro collabora con altri sparsi nel Veneto e non solo. Promuove eventi sociali, culturali e religiosi, inoltre funge anche da luogo di studio per i musulmani ed è aperto a tutti, senza distinzioni.

Si attendono ora aggiornamenti per capire cosa abbia causato il crollo della scala, nel frattempo gli agenti stanno interrogando i testimoni e procederanno, insieme al controllo della documentazione sulla scala e della certificazione di agibilità dell’edificio, ad accertare le cause dell’incidente che per fortuna ha solo sfiorato la tragedia.