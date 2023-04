Biden di nuovo candidato? Martedì prossimo il possibile annuncio

Il mondo guarda con attenzione agli Stati Uniti e, in particolare, alle sue prossime elezioni politiche, in programma l’anno prossimo. A scontrarsi, ancora una volta, potrebbero essere Donald Trump e Joe Biden.

L’attuale presidente americano potrebbe ufficializzare la sua ricandidatura già martedì prossimo, 25 aprile. Le novità.

Stati Uniti: Biden di nuovo in campo?

Anche se temporalmente sembrano ancora lontane, per i candidati alle elezioni politiche negli Stati Uniti sono più vicine che mai. Stiamo parlando delle elezioni politiche che si terrano il prossimo anno. A contendersi la carica di presidente degli Stati Uniti d’America potrebbero essere, ancora una volta, da un lato Donald Trump (che ha già annunciato la sua intenzione di cercare la nomination repubblicana) e l’attuale presidente Biden.

Stando a quanto riferito dal quotidiano “Washington Post”, Joe Biden ha intenzione di annunciare la sua candidatura per la rielezione nel 2024, il prossimo martedì 25 aprile. Secondo alcune persone vicine all’attuale presidente, Biden potrebbe farlo attraverso un video, che potrebbe essere pubblicato nello stesso giorno in cui, alle scorse elezioni, annunciò di volersi candidare a Presidente, riuscendo poi a vincere nelle elezioni del 2020.

Data vincente non si cambia: questa dovrebbe essere la tecnica adottata. Anche se, dal canto suo, Biden non ha fatto ancora alcun annuncio ufficiale circa la sua candidatura alle prossime elezioni del 2024, lo ha lasciato più volte intendere.

Il possibile annuncio martedì 25 aprile

Dall’altro lato ci sarà, con molta probabilità, ancora una volta, Donald Trump che ha già annunciato la sua intenzione di cercare la nomination repubblicana, anche se non tutti sono d’accorso. Ci sono, infatti, altri politici dell’area conservatrice che vorrebbero ambire al posto di candidato e non avere Trump, come ad esempio il governatore della Florida, DeSantis, o anche l’ex vicepresidente proprio con Trump, Pence.

Nessuno dei due però ha fatto alcun annuncio ufficiale, al momento ci sono solo delle ipotesi. L’unica che ha annunciato ufficialmente la sua candidatura è stata l’ex governatrice della Carolina del Sud Nikki Haley. Si tratta della prima candidata donna dell’ala conservatrice, già ambasciatrice ONU proprio durante l’era Trump. E sarebbe proprio lei a scendere in campo per gareggiare, e tentare di strappare la candidatura ufficiale per la presidenza proprio a Trump.

Ma, come dicevamo, ancora nulla è sicuro per gli altri due possibili candidati, sempre dell’area conservatrice citati prima. Per quel che riguarda, invece, l’area democratica, oltre allo stesso Joe Biden, non ci sono ancora altri candidati alla presidenza ufficiali.

Come dicevamo prima, anche se non è stato ancora confermato ed ufficializzato dall’attuale presidente degli Stati Uniti, la sua idea di ripresentarsi e candidarsi era già nell’aria da mesi. Ora, stando a voci raccolte dal “Washington Post”, proprio martedì prossimo, 25 aprile, Biden potrebbe (con un video) dare ufficialità alla sua candidatura.