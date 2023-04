La lista dei comuni più ricchi d’Italia in base alla dichiarazione dei redditi

Attraverso la dichiarazione dei redditi è possibile affermare che i guadagni più alti interessano il Nord Ovest, in particolare la Lombardia.

In cima alla classifica troviamo Lajatico, un comune toscano mentre Milano risulta essere più abbiente di Roma.

I comuni più ricchi d’Italia

Al primo posto nella classifica in cui è stata analizzata la ricchezza dei Comuni Italiani, nel 2023 troviamo Lajatico. Una cittadina toscana che ha 50.000 euro di reddito IRPEF pro capite, s

eguito poi da Basiglio, a Milano, con quasi 50.000 euro a testa. Al terzo posto troviamo un paese della provincia di Novara, Bogogno, in cui 960 contribuenti hanno dichiarato al fisco 40.000 euro l’uno.

Quindi, facendo un riassunto, sul podio troviamo Toscana, Lombardia e Piemonte. Ma se si fa un passo indietro e si guardano l’Italia nel complesso, à la Lombardia la regione in cui ci sono i comuni più ricchi. Qui infatti troviamo 30 comuni che possiedono un record di dichiarazione di redditi alta eseguire poi dal Piemonte in cui ve ne sono 6 mentre in Liguria ne troviamo 7 e in Toscana ve ne sono 2. In poche parole, la zona d’Italia più ricca è sicuramente il nord-ovest.

I maggiori centri

Se invece si pensa ai Comuni più popolosi, ossia quelli in cui sono presenti più di 100.000 contribuenti, in cima alla classifica dei redditi IRPEF troviamo Milano, città che è riuscita a superare il livello di 30.000 euro pro capite. Il capoluogo della Lombardia è eseguito poi dalla città di Parma con 26.647.000 euro dichiarati insieme a Padova con 26.550 euro e Bologna con 25.344 euro. E’ Modena invece il comune che occupa il quinto posto con una dichiarazione di 26.181 euro per contribuente seguendo poi da Roma con 25.990 euro, luogo in cui le dichiarazioni risultano essere più basse, se si fa il confronto con la città di Milano, di 8.000 euro.

Attraverso questa statistica, le quali sono state divulgate direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è molto semplice quindi capire qual è la città in cui le imprese riescono a guadagnare di più. Infatti, se si spostano i dati a livello comunale all’interno di una mappa, ciò che si ottiene è uno scatto di come sono divisi i redditi sul territorio italiano. Impossibile non notare la differenza fra nord e sud. Infatti, è il nord il luogo in cui sono presenti il numero più alto di contribuenti anche se la concentrazione di ricchezza è più alta si conferma lungo la Pianura Padana spingendosi poi nel nord-est del paese.