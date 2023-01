Vi ricordate Nozzolino di Avanti un altro? Cosa fa oggi: meritava molto di più

Nozzolino di Avanti un altro, voi lo ricordate? Ecco che fine ha fatto oggi: dalle stelle alle stalle. Sicuramente meritava molto di più.

Francesco Nozzolino è stato uno dei volti storici di Avanti un altro e star del web. Ma che ne è stato di lui? Ecco la sua nuova vita dopo la fama di qualche anno fa.

Nozzolino, dalle stelle alle stalle

Francesco Nozzolino, conosciuto con il soprannome ironico di “Bucatino” datogli dal mattatore della tv italiana, Paolo Bonolis, per alcuni anni è stato volto noto di alcune trasmissioni Mediaset, in particolare di quelle condotte dal presentatore di Ciao Darwin.

Il ventottenne originario di Sora, si è fatto conoscere dai telespettatori per la sua simpatia e ironia. Il giovane dalla stazza importante, ha sempre ironizzato in prima persona sul suo aspetto fisico.

Il faccione da pacioccone e la sua solarità ma anche la battuta sempre pronta, per anni hanno reso Nozzolino un personaggio moderno della TV trash e protagonista dei social network.

Lo abbiamo visto partecipare a trasmissioni importanti come Avanti un altro oltre che Ciao Darwin e pure a Domenica Live, il programma condotto da Barbara D’Urso. Ma sapete chi ha lanciato nel mondo dello spettacolo Francesco Nozzolino?

Si tratta di Stefano Di Capua, un manager che lo ha proposto per la serie di Lory Del Santo, The Lady. Fino a qualche anno fa, di lui si parlava tantissimo. Il suo volto era presente nelle principali trasmissioni Mediaset, poi tutto ad un tratto il buio televisivo. Cosa ne è stato di lui?

La nuova vita dell’ex star di Avanti un altro

Francesco Nozzolino nel suo curriculum televisivo può vantare sicuramente alcune delle esperienze professionali più importanti per un giovane che solo da pochi anni è entrato a far parte dello showbiz televisivo.

Lo ricorderete sicuramente come personaggio del Minimondo, nella trasmissione Avanti un altro o come concorrente simpatico nel programma di Paolo Bonolis, Ciao Darwin. Diventato diventato celebre anche per aver spopolato con alcune canzoni ironiche e dai doppi sensi, spesso lo abbiamo visto nel salotto di Pomeriggio 5 o di Domenica Live da Barbara D’Urso.

Fino a poco tempo fa, si parlava di lui come di una nuova star del trash, poi ad un tratto di Nozzolino si sono perse le tracce. Che cos’è accaduto? Francesco in realtà ha vissuto un periodo della sua vita privata davvero buio.

La morte della mamma lo ha segnato tantissimo e ha cambiato anche il suo modo di vedere e di approcciare alla vita. Sicuramente non ha avuto una adolescenza semplice, Nozzolino che ha dovuto combattere contro il bigottismo e l’ignoranza della gente che non ha accettato facilmente la sua omosessualità.

A pesare però come un macigno sul suo cuore, ancora oggi, la perdita della madre. In un’intervista rilasciata a Nuovo TV, l’ex protagonista di Avanti un altro ha dichiarato che la vita della sua mamma, soprattutto negli ultimi periodi, era diventata ingestibile.

La donna a causa di una cardiopatia, ha trascorso buona parte della sua vita negli ospedali. E’ proprio a seguito di questo grave lutto che Nozzolino trova nel cibo un rifugio sicuro che gli farà perdere però il controllo della situazione ritrovandosi a dover combattere contro il problema dell’obesità.

L’addio alla TV e i drammi familiari

Con tutti questi drammi, la vita di Nozzolino è cambiata. Dopo il grande successo, per un po’ il protagonista di Avanti un altro ha preso le distanze dalla televisione e ha cercato di condurre una vita più tranquilla.

Oggi vive in un paese in provincia di Salerno, in Campania, ma spesso si sposta in varie cittadine italiane per partecipare ad alcuni eventi organizzati dalla sua agenzia. Anche se non lo vediamo più in televisione, continua ad essere comunque una star sui social.

Non solo su Instagram, per esempio, è seguito da oltre 181.000 follower ma anche su tik tok dove conta un seguito davvero numeroso. Insomma, è finito un po’ nel dimenticatoio, sicuramente meritava di meglio.