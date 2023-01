Principe Harry e Kate Middleton, quel dettaglio li tradisce: sbuca tutta la verità

Principe Harry e Kate Middleton, ecco il dettaglio che li tradisce. Sbuca tutta la verità sul loro conto. E chi lo avrebbe mai immaginato? I due incastrati così.

Il marito di Meghan Markle e la moglie del principe William incastrati pubblicamente. Spunta fuori quel dettaglio che non lascia più dubbi. Cosa c’è tra i due cognati reali?

Harry e Kate: odio e amore tra i cognati reali

Kate Middleton e il principe Harry si conoscono da tantissimi anni. Pensate che l’attuale principessa del Galles è entrata a far parte della Royal Family nel lontano 2007. Da allora sono passati quasi più di 15 anni e oggi la ex duchessa di Cambridge rappresenta una delle figure istituzionali più importanti e amate della Corona e della monarchia britannica.

Fin da quando ha messo piede nella famiglia della Regina Elisabetta, Kate ha stretto un rapporto confidenziale sia con Carlo, sia con il cognato, il principe Harry. In passato, prima che il rampollo inglese annunciasse il suo fidanzamento e poi il matrimonio con l’attrice americana Meghan Markle, Kate e Harry erano inseparabili.

Diverse le foto in cui appaiono agli occhi del mondo complici e in atteggiamenti affettuosi, come due persone che si rispettano e si vogliono bene. Poi ad un certo punto la separazione. Eppure in tanti sono convinti che ci sia qualcosa che non quadri nel rapporto tra Kate e Harry. Di che cosa si tratta? Sbuca fuori tutta la verità.

Tutta la verità sul rapporto tra i due cognati reali

Harry e Kate sono sempre stati legati l’uno all’altra fino a quando nella Royal Family è arrivata Meghan Markle. L’attrice americana ha rappresentato l’elemento di rottura con il bigottismo e il tradizionalismo britannico.

La Middleton rappresenta perfettamente il modello istituzionale ineccepibile della monarchia inglese. La ex star di Suits, invece è completamente l’esatto opposto. Il principe Harry, che negli ultimi giorni sta rilasciando interviste a destra e a manca parlando anche del suo libro, solo qualche ora fa ha preso parte ad un’intervista esclusiva su ITV con Tom Bradby.

In questa occasione, ha parlato ancora una volta della sua famiglia e dei rapporti ormai sfasciati con i componenti della Royal Family. Le sue parole, ma soprattutto i suoi atteggiamenti, sono stati analizzati da una esperta di linguaggio del corpo, Judi James.

La donna si è soffermata in particolare sulle dichiarazioni fatte da Harry nei confronti di Kate. Il tono con cui si è espresso raccontando della cognata e il movimento delle mani e della bocca hanno suggerito che il rampollo inglese nutra attualmente sentimenti di risentimento, rabbia e delusione per la Middleton.

Segnali contrastanti quelli lanciati dal principe Harry che pare soffrire per la lontananza dalla Royal Family ma soprattutto dal fratello e dalla cognata. Kate ha sempre considerato Harry come un fratello.

Complici e affettuosi in passato, numerose le foto che li hanno ritratti insieme. A differenza di William, sempre serioso e rispettoso del protocollo, in diverse occasioni la ex duchessa di Cambridge si è lasciata andare a sonore risate e divertimento con il cognato.

Per un periodo addirittura, si è ipotizzato che tra di loro fosse nato anche un flirt alle spalle di William. Ovviamente si è trattato di rumors subito smentiti e che non hanno trovato mai conferma.

Tra Kate e Harry c’era solo un bene e un affetto fraterno. Purtroppo, con la comparsa a palazzo reale di Meghan Markle, tutto è cambiato. Kate, secondo le parole di Harry, non ha mai accettato la presenza della ex attrice americana, troppo frivola e ribelle per adattarsi agli standard rigidi e talvolta severi previsti dal protocollo e dalla monarchia inglese.

La non accettazione di Meghan da parte di Kate, ha rappresentato un tradimento per Harry. Da quel momento, i rapporti tra cognati reali sono andati via via sgretolandosi sempre di più.

Le accuse mosse poi dal rampollo inglese nei confronti della Royal Family non migliorano sicuramente la sua posizione agli occhi della cognata che ha tentato di difenderlo ma invano. Il principe Harry ha preso la sua decisione: schierarsi con Meghan e allontanarsi dalla sua famiglia di origine. Cosa comporta ciò? La separazione anche da Kate, of course.