Perché utilizzare la cenere quando si piantano patate? Il trucco dei contadini

Sapete che la cenere è preziosissima per piantare le patate? Con questo facile trucco svelato dai contadini si potranno avere molti vantaggi.

La coltivazione delle patate è molto importante e perché avvenga nel migliore dei modi ci sono alcuni trucchi svelati proprio dagli agricoltori. Per esempio, in pochissimi sanno che è necessario usare la cenere al fine di poter coltivare questi tuberi in maniera ottimale. Proviamo a capire bene insieme il procedimento, i vantaggi e soprattutto il segreto degli esperti svelato e messo a disposizione degli utenti.

Cenere per le patate, quali sono i vantaggi?

È importante che si scoprano quelli che sono i segreti degli esperti, con la cenere che diventa una vera alleata per la coltivazione ottimale delle patate. Ovviamente, la cenere non è tutta uguale infatti si deve prediligere un certo tipo di cenere come quello della conifera e non di una combustione di compensato.

Perché tutto questo? Si deve pensare che la cenere ha un contenuto di calcio, magnesio e potassio ottimale per andare a ridurre l’acidità del terreno ancora prima della sua coltivazione. Per una patata è importante che ci sia un nutrimento ricco di potassio, da assorbire durante la sua crescita ed è qui che entra in gioco la cenere. Lo stesso discorso viene fatto per il calcio e il fosforo, ma non per il cloruro che non è ottimale per le patate.

Le patate per diventare ottime come quelle che poi si trovano in commercio, necessitano di una formulazione naturale e digeribile. Per questo gli esperti aggiungono la cenere alla coltivazione.

Come coltivare le patate con la cenere: procedimento

La cenere riduce l’acido del terreno come già anticipato, ma sarebbe ottimale aggiungerlo in autunno e in primavera. La cenere come fertilizzante agisce per 2 anni e man mano si accumula nel terreno e viene spesso associata all’urea, da mescolare insieme con il coriandolo. Il coriandolo è un ottimo rimedio naturale per tenere lontani i parassiti mentre la patata sta crescendo nel terreno.

Come agire? Ci sono diverse scuole di pensiero, infatti molti giardinieri preferiscono inserire la cenere buco dopo buco delle patate, altri invece la buttano nel terreno e la mescolano alla terra.

Altri ancora aggiungono alla soluzione di cui sopra le bucce di cipolle, ma nella maggior parte dei casi possono attirare gli animali affamati che distruggono terreno e coltivazione. Al loro posto si possono usare i gusci d’uovo, che hanno le stesse proprietà e vantaggi per una soluzione a lungo termine davvero ottimale.

La cenere si usa quindi prima di inserire il seme e poi successivamente prima della fioritura, in grande quantità.

Riepilogando, la cenere nel terreno è una soluzione ottimale se si desidera avere una patata sana e nutrita a fondo durante la sua crescita.