Vestiti profumatissimi passando il ferro da stiro: usa questo rimedio naturale

Si possono avere dei vestiti profumatissimi mentre si passa il ferro da stiro: basterà usare questo ottimo rimedio naturale.

Stirare non piace a nessuno, così come quell’odore che lascia questo elettrodomestico dopo il suo passaggio. Oltre a stare attenti alla tipologia di tessuto e a come dover fare per rendere il capo stirato, come nuovo, c’è un modo per rendere il tessuto bello profumato. In effetti, questo è un metodo innovativo ma comunque della nonna che consente di profumare i capi mentre si passa il ferro da stiro. Vogliamo scoprire insieme come fare per attuare immediatamente il metodo e avere un risultato finale perfetto?

Stirare i tessuti, i consigli degli esperti

Stirare i tessuti significa poter avere i vestiti perfetti dopo ogni lavaggio. Il consiglio degli esperti è di avvalersi ad un elettrodomestico tecnologicamente avanzato e nuovo, così da poter stirare in poco tempo senza impattare sulla corrente elettrica e le bollette.

Non solo, ci sono diversi programmi che sono stati studiati appositamente per i vari tessuti a disposizione. Il segreto è usare sempre il vapore così da poter avere un risultato finale perfetto. Come anticipato, sarebbe bello poter aver i capi stirati e profumati nello stesso tempo ma nessuno sa mai come fare.

Con un solo rimedio naturale si potrà avere tutto il bucato profumato, stirato, morbido e come nuovo.

Profumare i vestiti mentre si stira con questo metodo

Per avere dei capi morbidi e profumati mentre si stira, il consiglio è quello di creare un’acqua profumata fai da te. Oltre ad essere un metodo semplice è anche iper economico – ideale per lasciare una fragranza non invasiva sui vestiti durante il passaggio del ferro.

Gli ingredienti sono:

250 ml di acqua

6 gocce di olio essenziale

Prendere l’acqua e versarla in una ciotola per poi aggiungere l’olio essenziale. Mescolare con forza sino a quando non si sposano e diventano un unico ingrediente, per poi versare tutto in un contenitore spray. Amalgamare bene agitando il flacone e poi lasciare in frigo qualche minuto.

Spruzzare sul tessuto e poi passare il ferro da stiro: si noterà immediatamente che sarà più facile da stirare e avrà un profumo inebriante.

Il vapore del ferro, inoltre, fissa il profumo dell’olio essenziale che resterà nel tempo senza evaporare. Quale olio essenziale scegliere? A gusto personale, prediligendo fragranze come limone, lime oppure lavanda sino al classico bergamotto.

È una miscela delicata che potrà essere usata con ogni tipo di tessuto, vestito ma anche tende-asciugamani o lenzuola.

Quali sono i benefici degli oli essenziali citati? La lavanda, per esempio, è amata per il suo aroma e perché ha sempre dei benefici salutari oltre che rilassanti. Il limone ha un odore fresco e aiuta alla concentrazione. Il Bergamotto si sceglie per la sua delicatezza, amato da chi non desidera mai odori forti addosso o in casa.