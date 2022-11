Il vaccino influenzale ridurrebbe il rischio di ictus del 22%: i risultati di uno studio condotto dall’Università di Calgary, in Canada.

I ricercatori dell’Università di Calgary affermano che il vaccino antinfluenzale ridurrebbe il rischio di ictus tra gli adulti anche se non sono a rischio. I ricercatorri hanno valutato le cartelle cliniche di oltre quattro milioni di albertani in un periodo di nove anni. I risultati indicano che la vaccinazione contro l’influenza dovrebbe essere fortemente raccomandata a tutti, proprio come lo è per chi soffre di malattie cardiache.

Ictus, il rischio si abbassa con il vaccino antinfluenzale: la ricerca canadese

“Il vaccino antinfluenzale è noto per ridurre il rischio di infarto e ospedalizzazione per le persone con malattie cardiache. Volevamo scoprire se il vaccino avesse avuto le stesse qualità protettive per le persone a rischio di ictus“, afferma il dottor Michael Hill, ricercatore presso la Cumming School of Medicine (CSM) e ricercatore principale dello studio.

“I nostri risultati mostrano che il rischio di ictus è più basso tra le persone che hanno recentemente avuto un vaccino antinfluenzale. Ciò era vero per tutti gli adulti, non solo per quelli più propensi a tale rischio“, ha affermato il medico.

I dati utilizzati nello studio provengono dall’Alberta Health Care Insurance Plan. I ricercatori hanno tenuto conto di diversi fattori, tra cui l’età, l’uso di anticoagulanti e i fattori di rischio, comprese le condizioni di salute croniche.

“Abbiamo scoperto che il rischio di ictus è stato significativamente ridotto nei sei mesi successivi a una vaccinazione antinfluenzale“, afferma il dottor Jessalyn Holodinsky, primo autore dello studio. “I risultati suggeriscono che un’ampia vaccinazione antinfluenzale potrebbe essere una valida strategia di salute pubblica per prevenire l’ictus“.

Come è stato organizzato lo studio

Lo studio è pubblicato su The Lancet Public Health. I ricercatori affermano che sono due i punti di forza di questo studio: l’utilizzo di dati di un’intera popolazione per un periodo di 10 stagioni influenzali e lo svolgimento dello stesso in una provincia con un unico sistema sanitario universale.

Hill afferma che il beneficio generalizzato della vaccinazione antinfluenzale per la prevenzione dell’ictus è una nuova scoperta che spera porterà a ulteriori ricerche sui fattori protettivi indiretti dell’influenza e di altri vaccini.

“Sappiamo che le infezioni delle vie respiratorie superiori spesso precedono attacchi di cuore e ictus. Prevenire o ridurre la gravità dell’influenza fornisce un fattore protettivo in particolare per l’ictus“, afferma Hill.

“L’associazione protettiva era molto forte. Abbiamo visto che ne hanno beneficiato sia uomini che donne e che c’era una chiara riduzione del rischio di ictus con l’aumentare dell’età per coloro che si erano sottoposti a un vaccino antinfluenzale“, ha aggiunto.

Lo studio si aggiunge al corpo di ricerca condotto dal Calgary Stroke Program, una collaborazione tra l’Università di Calgary (Hotchkiss Brain Institute, Dipartimento di Neuroscienze Cliniche) e l’Alberta Health Services presso il Foothills Medical Center.