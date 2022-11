Torna il maltempo in Campania, dove una bomba d’acqua si è scagliata sulla regione, più precisamente sul territorio di Mercato San Severino. A partire da Solofra migliaia di automobilisti sono rimasti bloccati in coda per diversi chilometri.

Sono passate più ore intrappolati nel traffico sul raccordo autostradale Avellino- Salerno tutto a causa di una bomba d’acqua abbattutasi in provincia di Salerno. La coda che avrebbe bloccato diverse autovetture sembrerebbe essere di almeno 10 km.

Problemi in autostrada

Molte le autovetture bloccate nei sottopassi per la preoccupante situazione derivante dall’acqua che ha raggiunto nella regione livelli preoccupanti. Registrata allo svincolo di Lancusi a Mercato San Severino una situazione a dir poco catastrofica per gli automobilisti e non solo. La situazione attuale in Campania è in continua evoluzione e i danni provocati dalla bomba d’acqua sono ancora da valutare.

Tanti gli automobilisti intrappolati nei sottopassi a Mercato San Severino. In loro soccorso sono intervenuti tempestivamente i volontari dell’Epi, ovvero la protezione civile locale. Enormi i disagi registrati anche nei vari comuni dell’Agro Nocerino Sarnese, dove sono attualmente a lavoro i vigili del fuoco. Sembra infatti che un automobilista sia rimasto bloccato all’interno del sottopassaggio di via Faraldo. L’uomo avrebbe provato ad attraversare il sottopassaggio nonostante il pericolo dell’acqua alta, rimanendo così bloccato all’interno del suo veicolo.

La situazione tragica in Campania

Nella provincia di Salerno la situazione attuale è decisamente preoccupante. Sono state registrati diversi interventi da parte dei vigili del fuoco. Molto delicata è anche la situazione nei comuni della Valle dell’Irno e dell’Agro Nocerino Sarnese, dove il momento è notevolmente preoccupante soprattutto nei pressi del Mercato San Severino.

La vicenda è costantemente tenuta sotto controllo, soprattutto quella dei torrenti Solofrana e Calvagnola, che sono straripati allagando e devastando le strade della vicina frazione di Sant’Angelo. Sul posto sono intervenuti i volontari coraggiosi della protezione civile con i vigili del fuoco insieme all’autorevole presenza del sindaco.

Le conseguenze del maltempo

Una bomba d’acqua ha colpito anche il Comune di Montella dove detriti e fango hanno invaso il centro del paese. In un video condiviso sui social, che ha scatenato la reazione di molti utenti è evidente che l’acqua con tutta la sua potenza porta via con sé tutte le cose che trova lungo il suo percorso, tra cui è presente un frigorifero dalle grandi dimensioni.

Anche a Napoli e provincia il maltempo si fa sentire, dove si sono verificati anche diversi problemi ai trasporti. Nelle ultime ore sono state infatti interrotte tre linee della Circumvesuviana e questo certamente ha arrecato diversi disagi agli automobilisti. La notizia di questa interruzione è stata prontamente comunicata dall’ente autonomo Volturno, che ha inoltre interrotto la tratta tra somma e Terzigno. I disagi però non finiscono qui, infatti l’intera linea che interessa Napoli-baiano attualmente non è servita dà alcun tipo di collegamento. La situazione che si sta registrando adesso è quindi da imputare alle avverse condizioni atmosferiche che si sono abbattute sulla regione.

La Protezione Civile ha allertato immediatamente la regione Campania per allerta meteo fino alle 8 di domani mattina. Potrebbero infatti verificarsi forti precipitazioni, violenti temporali, venti forti e mare burrascoso, con un elevato rischio idrogeologico di livello giallo. La Protezione Civile, inoltre ha prolungato la criticità fino alle 23:59 di domani sera, soprattutto sul centro-meridionale della Campania e in particolare sulle zone 3,5, 7 e 8.

La Protezione civile ha informato l’intera regione, che nelle prossime ore proseguiranno violente precipitazioni con rovesci e temporali, seguite da venti molto forti e mare agitato, in maniera particolare al largo e lungo le coste in vista. Inoltre la Protezione civile regionale informa i cittadini e le autorità di competenza di fare molta attenzione anche in caso di mancanti rovesci o temperali, ricordando di mettere in campo tutte le misure adeguate alla situazione. A riguardo di tali fenomeni seguono l’evoluzione in maniera costante la Sala Operativa e il Centro Funzionale, prestando particolare attenzione agli avvisi comunicati dalla Protezione civile.