Bagno pulito per 2 settimane con questo rimedio naturale: lo fanno sempre in albergo

Grazie a questo metodo utilizzato negli hotel possiamo avere il bagno pulito per due settimane. Ecco di quale si tratta.

Nella nostra casa ci sono alcune stanze che vengono utilizzate con frequenza maggiore rispetto ad altre e tendono a sporcarsi proprio per via dell’uso che si fa quotidianamente in esse.

Tra queste troviamo la cucina, dove tendiamo a preparare, e a volte anche consumare, i pasti che prepariamo e quindi ci può essere traccia di grassi, olii e residui di cibo e l’altra stanza è il bagno.

Bagno: come renderlo pulitissimo con il metodo degli hotel

In questa, tendiamo a vivere i momenti più intimi, in quanto ci prendiamo cura di noi stessi e ci vediamo per quello che siamo oltre che per poter fare i nostri bisogni e quindi essere liberi e avere la nostra privacy.

Proprio per via di tutte queste motivazioni, il bagno tende a sporcarsi in modo molto rapido e tutto lo sporco che si può creare sulle sue superfici risulta molto difficile da rimuovere in un solo gesto.

Basti pensare che, in bagno, spesso le donne si truccano, quindi residui di cosmetici in polvere o profumi possono rimanere sul lavandino così come tracce di dentifricio e aloni di sporco.

I maschi, invece, tendono a rimuovere o a rifinire la barba e quindi i peli possono cadere sul lavandino e si vanno a nascondere anche nei punti più insidiosi o ancora peli superflui come quelli delle gambe, del naso e delle orecchie.

Per questo motivo è sempre utile tenere pulito il nostro bagno, in quanto proprio per tutte queste motivazioni deve essere un luogo igienizzato frequentemente per via dell’uso intimo che ne facciamo.

Come procedere

In commercio ci sono tanti prodotti che tendono ad eliminare germi e batteri, ma a volte questi possono essere molto costosi e non riescono a risultare efficaci come invece alcuni metodi naturali.

Uno di questi, ad esempio, è utilizzatissimo dagli hotel e lascia il tipico odore di pulito che percepiamo quando entriamo all’interno di una stanza di hotel durante i nostri viaggi e in particolare nei bagni.

Per far si di avere sanitari brillanti e puliti, basta utilizzare del bicarbonato di sodio e spargerlo sul lavandino e sul wc e dopo andare a spruzzare un po’ di aceto bianco e pulire il tutto con dell’acqua calda grazie all’aiuto di un panno in microfibra o una spugnetta.

Per far si che si abbia un odore particolare, possiamo aggiungere del succo di limone o degli olii essenziali, a seconda della fragranza che più ci piace, oppure possiamo ricorrere ad un altro segreto.

Gli hotel di lusso, ad esempio, tendono una volta aver pulito i sanitari con questo metodo, a cospargerli con dell’olio per bambini, utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto e andando a pulire le superfici con questo.

In questo modo, il bagno rimarrà pulitissimo e splendente e avremo un odore che ci farà dimenticare di essere in una delle stanze più utilizzate e che tende a sporcarsi più rapidamente nelle nostre case.