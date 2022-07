Verstappen in Pole Position, secondo e terzo posto per le Ferrari!

Grande prova del campione del mondo in carica Max Verstappen che sul circuito di casa Red Bull si conquista con grande autorevolezza la pole position dominando le qualifiche, buona prova delle Ferrari con il secondo posto di Leclerc e il terzo di Carlos Sainz



Nel circuito di casa RedBull il campione del mondo Max Verstappen non delude le attese della propria scuderia facendo registrare il miglior tempo nelle qualifiche e guadagnandosi la pole position nella gara in programma domenica.

Prestazione sontuosa del pilota olandese che ha tenuto la prima posizione difendendosi dagli attacchi dei ferrarista che comunque sono sembrati ampiamente competitivi ed in grado di lottare per la vittoria nel Gran Premio di domenica.

Verstappen, vincere in Austria per allungare in classifica

Dopo il deludente settimo posto conquistato nel Gran Premio di Gran Bretagna, il campione del mondo Max Verstappen vuole rilanciarsi nel gran premio inglese dove partirà in pole position e con i favori del pronostico.

Vincere per l’olandese significherebbe mandare un messaggio importante alle Ferrari e soprattutto allungare sensibilmente in vetta alla classifica del mondiale.

Nello sprint race di questo pomeriggio la Red Bull di Verstappen ha conquistato la Pole, ma anche oggi la scuderia di Maranello ha dimostrato di essere competitiva facendo registrare tempi importanti e arrivando a pochi decimi dal leader del mondiale.

In questa fase della stagione un singolo errore può risultare fatale e Verstappen dovrà essere bravo a confermare l’ottima prova nelle qualificazioni, vincere in Austria significherebbe molto per la sua scuderia, proprietaria del circuito in cui si sfideranno le monoposto.

Alla Ferrari ora servirà giocare di squadra

Non c’è più spazio per i rimpianti, la rossa ora ha bisogno di punti per continuare la corsa al leader Verstappen e le qualifiche di oggi sono sicuramente un ottimo segnale per la scuderia di Maranello.

La Ferrari ha sbagliato troppo in questa stagione, ora Leclerc e Sainz non possono più permettersi errori che a questo punto del mondiale potrebbe essere risultare decisivi.

I due piloti dovranno essere bravi a gestire i momenti della gara ed a giocare di squadra cercando di aiutarsi sfruttando la griglia di partenza che li vede al secondo e al terzo posto subito dietro al campione del mondo della RedBull.

A Imola la RedBull dominò andando a conquistare una storica doppietta, La Ferrari vuole ripagare con la stessa moneta andando a trionfare in casa della scuderia austriaca.