Verstappen domina anche a Monza, secondo Leclerc!

Con l’ennesima rimonta della stagione Max Verstappen vince il Gran Premio d’italia e mette un altro importante tassello per la vittoria del suo secondo mondiale consecutivo.

Leclerc, dopo la Pole position conquistata, chiude al secondo posto mentre Carlos Sainz è autore di una rimonta straordinaria che lo porta a chiudere in quarta posizione



Vince sempre Max Verstappen, l’olandese chiude l’ennesimo capolavoro della stagione con una gara senza sbavature dando ancora una volta dimostrazione di tanto talento e personalità. Nel 100esimo anniversario dell’Autodromo nazionale di Monza la Ferrari deve accontentarsi del secondo posto con una classifica piloti che ormai vede il campione del mondo in carica definitivamente in fuga.

Si aspetta di fatto soltanto l’aritmetica ma Max Verstappen può essere definito a tutti gli effetti campione del mondo di Formula 1 per la seconda volta consecutiva.

La Ferrari butta via un’altra grande occasione, anche oggi la scuderia di Maranello prepara male la gara e non è perfetta ai box, Leclerc dopo l’exploit delle qualificazioni non riesce a confermarsi e arriva in seconda posizione.

Vince ancora Max Verstappen, Ferrari deludente a Monza

Non è più una novità, la Ferrari non riesce a trasformare in vittoria l’ennesima pole position conquistata e si arrende di fronte allo strapotere di Max Verstappen, ormai vicinissimo al suo secondo mondiale consecutivo.

Il migliore della scuderia di Maranello è sicuramente Carlos Sainz che compie una rimonta strepitosa e, dopo essere partito dalla 18esima posizione sfiora il podio conquistando il quarto posto.

Verstappen ha impresso alla gara un ritmo ed una costanza impossibili da sostenere per la Ferrari di Leclerc che ha provato a cambiare strategia con il doppio più stop ma si è dovuta accontentare del secondo posto alle spalle dell’olandese.

Il podio è completato da George Russell davanti all’altra rossa di Carlos Sainz e da Lewis Hamilton, anch’egli partito dalle ultime posizioni della griglia.

Sono oltre 100 ora i punti di vantaggio in classifica di Max Verstappen che aspetta soltanto l’aritmetica per poter festeggiare il suo secondo mondiale consecutivo.

Charles Leclerc si giocherà fino alla fine il secondo posto con Sergio Perez, i due al momento hanno gli stessi punti ma il pilota della Red Bull sembra avere qualcosa in più e soprattutto vuole regalare alla propria scuderia la soddisfazione di chiudere un mondiale conquistando le prime due posizioni della classifica piloti, la Red Bull vincerà anche il mondiale costruttori davanti alla Ferrari.