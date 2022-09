Busta paga, 75 euro in più a fine settembre: che felicità per questi lavoratori

I lavoratori sono felici perchè riceveranno 75euro in più in busta paga e non è una notizia da sottovalutare. Come avverrà questo aumento? Tutto quello che c’è da sapere.

La crisi sta aumentando di giorno in giorno e tutti i lavoratori sono preoccupati. Con lo scoppio della pandemia da Covid tutto si è fermato per due anni e le aziende hanno dovuto resistere, mentre alcune hanno chiuso direttamente i battenti.

Poi lo scontro in Ucraina, con l’effetto domino che tutti stiamo vivendo tra la mancanza delle materie prime sino all’aumento dei prezzi in ogni categoria. Per questo motivo, un aumento nella busta paga è sicuramente una notizia ottima perchè aiuta ad arrivare a fine mese.

Lavoro, le conseguenze dell’inflazione

L’inflazione è uno dei temi caldi di questo periodo e cittadini, anche chi prima non si interessava di economia, mettono l’accento su aumenti e crisi. La caratteristica principale è l’aumento dei prezzi e la conseguente perdita del potere di acquisto delle famiglie italiane.

Tutto questo si traduce in difficoltà per chiunque abbia un reddito basso, con impossibilità di arrivare alla fine del mese e al pagamento di ogni tipo di utenza. Gli aumenti sono sotto gli occhi di tutti e nessuno è escluso. Le famiglie con figli che hanno un reddito basso sono le più colpite, considerando che stanno per iniziare le scuole in presenza e il caro prezzi ha colpito anche i kit essenziali per lo studio.

L’Esecutivo è quindi intervenuto più volte al fine di poter dare aiuti e bonus che potessero supportare le famiglie in questo momento di fortissima crisi.

Tra questi anche il Decreto Aiuti Bis, un contenitore di aiuti concreti per i cittadini che vanno dallo sconto sulla bolletta sino alla proroga delle accise sul carburante al litro.

Novità da settembre: taglio del cuneo fiscale

Non è l’unica novità introdotta, infatti si parla anche del taglio del cuneo fiscale. Nella maggior parte delle buste paga alla voce tasse e contributi questo viene tagliato, garantendo l’aumento netto in busta paga.

Il taglio è stato introdotto con due limiti:

Quello temporale indica il periodo da luglio a dicembre ed è in essere

Quello reddituale è per il reddito massimo lordo di 35.000 euro, applicandolo sullo ai soggetti con buste paga che presentano questo tipo di reddito.

Un buon incremento che viene portato dallo 0,8% all’1,2%, traducendosi in aumento netto all’interno della busta paga già da questo mese di settembre. Tradotto in soldi, si parla di 75 euro al mese.

NoiPa ha evidenziato che gli aumenti sono in arrivo e alcuni sono già partiti al mese di agosto per tutto il 2022. Non solo, questi sono retroattivi e calcolati da luglio sino a dicembre 2022.

Una buona notizia per tutti i lavoratori, con 75euro in più in busta paga che fanno sicuramente comodo.