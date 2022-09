Canone Rai, nuova batosta: oltre 500 euro di multa se non lo fai | Ti rovinano

Sappiamo bene quali siano le opinioni in merito al Canone Rai, ma è necessario prestare attenzione a questa scadenza evitando una multa salatissima.

Inutile girarci intorno, il Canone Rai è una di quelle tasse che gli italiani non digeriscono. Proprio per evitare che non venisse pagata, il Governo Renzi ha deciso di mettere il costo nella bolletta dell’energia elettrica suddividendo l‘importo mensilmente.

Un gesto che non è stato comunque preso bene, ma nonostante tutto bisogna pagarlo insieme alla bolletta della luce. Ci sono moltissime persone esenti dal pagamento ed è fondamentale informarsi in merito così da non pagare qualcosa in più.

Poi c’è un dettaglio da non sottovalutare, perchè chi non fa attenzione a questa scadenza potrebbe pagare una multa salatissima e non solo. Facciamo chiarezza?

Canone Rai, attenzione a questa scadenza

Il canone Rai riserva sempre delle sorprese poco piacevoli e in questo caso si deve fare i conti con una multa veramente alta, sino alla reclusione. Un gesto che potrebbe costare caro a chiunque senza alcuna distinzione.

Nessuno può far a meno della televisione ed è un mezzo di comunicazione, di relax e informazione presente in tutte le case. Grazie a questo apparecchio oggi altamente tecnologico, si è in grado di vedere ogni tipo di contenuto personalizzando la visione a seconda del proprio interesse personale.

Oggi più che mai le piattaforme in streaming consentono di avere un cinema a casa propria, ideale soprattutto in inverno. Le vendite degli apparecchi sono aumentate durante il periodo del lockdown così come gli abbonamenti alle piattaforme, unico modo per svagarsi e poter passare il tempo durante quel duro periodo.

Il Canone Rai è la tassa sul possesso del televisore e molti soggetti sono esenti dal suo pagamento. Ma quello che in pochi sano è che un piccolo gesto, potrebbe far arrivare a casa una multa salatissima da pagare arrivando sino a dietro le sbarre.

Multe salate e Canone Rai: tutto quello che c’è da sapere

Come già ampiamente discusso, un gesto potrebbe costare molto caro e riguarda proprio il canone Rai. Una volta la tassa arrivava a casa con un bollettino e venivano effettuati dei controlli a tappeto, pinzando gli evasori. Oggi è presente come voce all’interno della bolletta della luce, ma non per questo motivo non mancano i furbetti che riescono ad aggirarla.

Ma di che cosa si tratta nello specifico?

L’evasione di una tassa – di tutte le tasse – fa rischiare il soggetto interessato. Infatti, chiunque non rispetti le regole se la vedrà brutta considerando che le sanzioni previste sono da 180 euro sino a 540 euro da pagare insieme agli interessi maturati.

Non è tutto, se qualche furbetto ha beneficiato dell’esenzione del pagamento del Canone Rai senza alcun diritto la batosta è perfino peggiore. Se presenti una falsa dichiarazione, verrai accusato di falso ideologico e finisci per rischiare una pena sino a due anni di galera.