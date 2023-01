Versane una bottiglia nelle orchidee e lascia che crescano in abbondanza

Mettendone una bottiglia nelle orchidee le nostre orchidee cresceranno in modo abbondante. Ecco l’ingrediente segreto.

Da sempre nelle nostre case e nei nostri giardini sono presenti piante e fiori come elemento ornamentale da sfoggiare per avere del verde nelle nostre abitazioni e questa pratica avveniva sin dall’antichità.

Infatti, sin dalle prime civiltà, i fiori e le piante erano coltivate non solo per i scopi alimentari, agricoli ma anche per motivi di decorazione degli spazi privati o condivisi con gli altri.

Orchidee: il segreto per renderle forti e rigogliose

Ancora oggi, infatti, è molto importante avere delle città con zone di verde e specie negli ultimi anni, si stanno sviluppando degli interventi urbani per far si che queste abbiano più zone naturali, seppur costruite artificialmente.

Così, sono aumentate in alcune regioni, aiuole e piante che sono state piantate successivamente e hanno reso le nostre città più godibili con nuovi giardini e parchi che si sono costruiti negli ultimi anni.

Avere del verde anche nelle nostre case è importante in quanto non solo rallegra le nostre giornata e i nostri ambienti ma anche per via del fatto che tendono ad assorbire l’umidità in eccesso.

Così, si eviterà la formazione di condensa e di muffa sui muri per via del fatto che le piante, specie quelle grasse come l’aloe vera e la lingua di suocera, tratterranno questa umidità di troppo dando un’aria salubre alla nostra casa.

Anche gli insetti ce ne saranno riconoscenti. Come sappiamo molti di loro viaggiano in cerca di nettare e avere delle piante con dei fiori rigogliosi vicino alle nostre finestre o sui nostri balconi gli aiuterà a realizzare il loro scopo.

Questo perché grazie all’impollinazione, potranno dare un’apporto positivo all’ecosistema e la salute del pianeta continuerà ad essere sempre in salita e anche noi ne trarremo i nostri vantaggi.

Il trucco dei vivaisti

Per questo, avere delle piante in casa è importante e se non abbiamo il pollice verde non dobbiamo farci abbattere in quanto ci sono dei metodi efficaci per rendere le piante vigorose.

Alcune delle piante più diffuse sono le orchidee che si possono trovare in commercio in vari colori e in varie forme ma tutte quante sono accomunate da caratteristiche simili come foglie spesse e lucide e fiori abbondanti.

Però c’è un trucco per far si che questi fioriscano in modo eccezionale e che le radici delle nostre orchidee rimangano solide anche nel corso degli anni. E il trucco è nell’aglio, un’ingrediente alla portata di tutti.

Vanno presi degli spicchi di aglio e messi all’interno di una bottiglia piena d’acqua, aspettare che questi rilascino alcune essenze e dopo di che versare il tutto in una ciotola andando successivamente a mettere all’interno il vaso di orchidea.

Passato qualche minuto, levare la pianta e metterla in un’altra ciotola di acqua a temperatura ambiente per poi posizionarla dove meglio desideriamo nelle nostre case.

Vedremo come, le orchidee avranno delle radici forti e solide e come i fiori nasceranno forti e rigogliosi e saranno sempre così per molti anni.