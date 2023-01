Ammorbidente nel freezer, se lasci un bicchiere tutta la notte non credi ai risultati

Non tutti sanno che prodotti come l’ammorbidente possono esserci utili per diverse faccende domestiche. Ad esempio, lo sapevi che se lasci l’ammorbidente nel freezer per tutta la notte, rimarrai a bocca aperta dal risultato? Incredibile: scopriamo di più.

La maggior parte delle volte, chi fa il bucato in lavatrice utilizza l’ammorbidente. E’ un prodotto molto amato, perché non solo rende i capi morbidi e soffici, ma anche profumati. Ma non tutti sanno che può essere utilizzato anche in altri modi. Ad esempio, se lo mettete nel freezer, potreste sfruttarlo per altre faccende domestiche: scopriamo di più.

Ammorbidente in freezer: ecco a cosa serve

Non tutti sanno che l’ammorbidente serve per ammorbidire i panni e per renderli profumati. Ma esistono anche tantissimi altri utilizzi inaspettati. Oggi è importante non sprecare e stare attenti a qualsiasi tipo di consumo. Riciclare è diventata un’arte, proprio per questo, dovrete pensare a tantissime soluzioni per dire addio agli sprechi.

Ad esempio, quante volte ci capita di non far caso di buttare l’ammorbidente per sbaglio, mentre lo versiamo nella vaschetta della lavatrice. Ecco, da oggi potrete dire finalmente addio a questo tipo di inconvenienti. Perché se versate un po’ di ammorbidente nel freezer, otterrete un risultato incredibile: scopriamo cosa accade.

Metti l’ammorbidente in freezer e il risultato ti lascerà a bocca aperta

L’ammorbidente lo usiamo principalmente per profumare e ammorbidire i nostri panni. Però non tutti sanno che si può utilizzare in diversi modi. Ad esempio, lo possiamo usare per dare un buon odore ai pavimenti o addirittura l’ambiente.

Ma in pochi conoscono quest’altro uso alternativo. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Non ci crederete mai, ma l’ammorbidente lo potrete sfruttare per eliminare i cattivi odori dal WC. Sicuramente la pulizia del bagno è una delle faccende domestiche più noiose da fare.

Ma grazie a questo metodo ottimizzerete i tempi. Dovrete solamente versare in un bicchiere mezza tazza del vostro ammorbidente preferito, due cucchiai di bicarbonato di sodio, un cucchiaio di detersivo liquido per piatti e un cucchiaio di alcool. Mescolate e versate tutto il composto in un contenitore da freezer per creare dei cubetti.

Successivamente, posate il contenitore in un freezer e lasciatelo per una notte intera. Il giorno dopo, prendete un cubetto di questa soluzione e mettetelo in un sacchettino con dei buchi e aggiungete anche un pezzo di cannella.

Chiudetelo con un laccio e agganciatelo al bordo della tazza del WC. In questo modo, ogni volta che scaricherete l’acqua del WC, la soluzione sprigionerà il profumo e lascerà un buonissimo odore in tutto il bagno. Una volta che il cubetto sarà consumato, cambiatelo con un nuovo prendendolo comodamente dal vostro freezer ed il gioco è fatto.