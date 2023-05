Versalo nel WC una volta a settimana e non sentirai mai più cattivi odori in bagno

Senza dubbio, nella maggior parte delle case uno dei problemi più comuni e sgradevoli sono proprio i cattivi odori dal WC Per risolvere questo disagio, è necessario mettere in pratica un’operazione veramente facile e pratica: scopriamo come fare.

Nel bagno di qualsiasi casa esiste sempre lo stesso problema, i cattivi odori dal WC. Purtroppo, per ovvi motivi, ritornano tutti i giorni ad infestare il nostro ambiente, malgrado una pulizia e un’igiene impeccabile. Ma come possiamo fare per mandarli via per sempre? Non ci crederete mai, ma basta versare un composto incredibile solamente una volta alla settimana. Non ne farete più a meno: scopriamo come fare.

Addio cattivi odori dal WC

Eliminare i cattivi odori dal WC è veramente molto difficile, anche se lo pulite ed igienizzate tutti i giorni. Ma non tutti sanno che esiste un rimedio incredibile che vi farà sbarazzare di questo sgradevole problema. Dite addio a tutti quei soliti prodotti chimici che comprate al supermercato.

Da oggi basterà creare un semplice composto naturale che vi aiuterà a risolvere questo disagio molto comune. É importante fare una scelta più sostenibile anche nelle piccole cose. Proprio per questo motivo, vi sveliamo come neutralizzare i cattivi odori dal WC con 2 semplici ingredienti. Il procedimento è facile, veloce ed efficace: scopriamo come fare.

Il procedimento: basterà farlo una volta alla settimana

Se credi che sia impossibile combattere i cattivi odori dal WC, ti sbagli. A volte, le soluzioni più naturali sono le migliori, infatti, per risolvere questo comunissimo problema, dovrai procurarti due ingredienti che sicuramente hai già in casa. Stiamo parlando del bicarbonato di sodio e del sale grosso.

Si trattano di due elementi che troviamo in tutte le dispense. Ma in pochi sanno che se li unite possono creare qualcosa di veramente magico. Sono visibilmente molto simili ma hanno due effetti completamente differenti, infatti, il bicarbonato di sodio elimina tutti i cattivi odori in superficie. Invece, il sale grosso agisce sui batteri presenti nelle tubature, in questo modo eviterà di far salire i cattivi odori che derivano dalle fogne.

Il procedimento è molto semplice e servirà metterlo in pratica solamente una volta alla settimana. Innanzitutto, è importante igienizzare al meglio il bagno, successivamente dovete focalizzarvi bene sul WC. Quindi, iniziate a versare un cucchiaio di bicarbonato di sodio all’interno del gabinetto e del sale grosso.

Infine, dovete aspettare almeno un’ora o anche tutta la notte che il composto abbia fatto effetto. Noterete sin da subito che i cattivi odori saranno spariti completamente. Incredibile ma vero, questi due ingredienti naturali hanno risolto un problema non da poco.