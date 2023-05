Pioggia di cenere dall’Etna: cancellati tutti i voli da Catania

A causa della pioggia di cenere proveniente dall’Etna, tutte le attività dell’aeroporto di Catania sono state sospese: voli in arrivo dirottati.

La nuova fase eruttiva dell’Etna a costretto nella mattinata di oggi la società di gestione dell’aeroporto di Catania a sospendere tutte le attività dell’aeroporto etneo. In mattinata nella zona della provincia si sono distintamente avvertiti alcuni boati. Tutti i voli in arrivo a Catania sono stati dirottati su altri scali in Sicilia: l’osservazione diretta dell’attività vulcanica è parzialmente compromessa causa del maltempo e delle nubi. La Protezione civile emana lo stato di allerta arancione: lapilli e cenere nei comuni vicini al vulcano e cenere a Catania.

Catania, sospese le attività dell’aeroporto a causa dell’attività dell’Etna

Gli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno fatto sapere che a causa della persistenza del maltempo nella zona dell’Etna e di una importante quantità di nuvole non è possibile in questo momento monitorare la situazione tramite la video sorveglianza. Nuvole cariche di pioggia non permettono agli esperti in queste ore di effettuare i dovuti controlli, anche se un’attività stromboliana sembra in questo momento in atto. Lo deducono gli esperti dell’Ingv dai forti boati che hanno colpito la zona della provincia di Catania – così come il capoluogo etneo – nella mattinata di oggi. Il tremore vulcanico infatti dalle 7,20 ha fatto registrare un aumento dei valori.

La presunta, ma a questo punto provabile, fase eruttiva dell’Etna ha costretto la Sac di Catania ad annullare tutte le attività dell’aeroporto di oggi. I voli in arrivo verranno dirottati in altri aeroporti dell’Isola, mentre quelli in partenza per la giornata di oggi sono stati cancellati fino alla messa in sicurezza.

La pagina social dell’aeroporto di Catania pochi minuti fa ha condiviso una nota per aggiornare i passeggeri della situazione: “Aggiornamento ore 13

La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di cenere vulcanica sulle pavimentazioni aeroportuali, le operazioni di volo sono sospese sino a ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto”.

La Protezione civile emana lo stato di allerta arancione

Boati sono stati avvertiti per la precisione ad Adrano e Brancavilla, dove è caduta anche della cenere lavica. Alcune testate locali hanno riportato inoltre che sul versante montano di Nicolosi sono stati rinvenuti da alcuni abitanti della zona dei lapilli.

Le nuvole e il maltempo non permettono in queste ore di monitorare la situazione, che potrebbe interferire con le operazioni di decollo e atterraggio degli aerei vista la vicinanza all’aeroporto del vulcano.

Gli esperti tramite delle simulazioni di eventuali dispersioni della cenere e delle nubi vulcaniche hanno indicato la direzione sud-ovest, mentre la Protezione civile ha emanato lo stato di allerta arancione F2. I sindaci delle città più esposte nei confronti del vulcano sono stati invitati ad attuare le misure di prevenzione del caso.