Bagno pulito in 3 minuti col metodo dei nove passi: lo usano anche in albergo

Bagno pulito in 3 minuti? Usa il metodo dei nove passi e oltre che avere un bagno perfettamente pulito risparmierai un sacco di tempo. Ecco come fare!

E’ davvero possibile pulire un bagno in appena tre minuti? Sì, è possibile, anche se ti sembrerà strano, e puoi ottenere risultati eccellenti se esegui il metodo alla perfezione.

Stiamo parlando del metodo dei nove passi, che usano anche in albergo gli inservienti per effettuare la pulizia dei bagni rapidamente e senza perdere tempo.

Ideato apposta per eseguire le pulizie in maniera veloce e avere risultati perfetti e impeccabili, con questo metodo avrai un bagno pulito in un baleno. Ecco la guida per eseguire il metodo dei nove passi!

In tre minuti un bagno super pulito

La pulizia del bagno è una delle attività più frequenti che si svolgono nelle case, ma anche negli uffici, negli alberghi, ovunque, perché mantenere pulita questa stanza vuol dire assicurare igiene a tutti coloro che la frequentano.

Poiché vi si annidano facilmente germi e batteri, il bagno deve essere pulito tutti i giorni e igienizzato a dovere per scongiurare infezioni e allergie. In genere occorrono anche 60 o 90 minuti per effettuare una pulizia approfondita del bagno una volta alla settimana, ma per la pulizia quotidiana vanno bene anche 3 minuti con il metodo dei nove passi.

Ma come funziona? Si tratta di una tecnica che consente di igienizzare il bagno in pochissimo tempo e ottenere ottimi risultati, praticamente al pari di quando si perde più tempo. Ecco quali sono i passaggi da eseguire per pulire il bagno alla perfezione.

Come eseguire il metodo dei nove passi

Efficace e anche molto sbrigativo, il metodo dei nove passi permette di accelerare le operazioni di pulizia del bagno senza trascurare nulla. Di origine cinese, questo metodo consente di pulire la doccia, i sanitari, i pavimenti, lo specchio e tutto quello che c’è dentro la stanza da bagno in pochissimo tempo.

Per eliminare lo sporco rapidamente la prima cosa da ricordare è quella di usare un prodotto multiuso, che vada bene per tutti gli elementi presenti nel bagno. Ecco come procedere:

Libera la doccia e i ripiani dai detergenti;

Rimuovi gli asciugamani e i tappeti e mettili in lavatrice;

Spolvera le superfici con un panno umido.

Altri passaggi per eseguire il metodo dei 9 passi

A questo punto è il momento di pulire la doccia, quindi spruzza lo spray multiuso e lascia agire. Se ci sono incrostazioni utilizza l’acqua ossigenata oppure il bicarbonato, fai agire e nel frattempo spruzza il prodotto su porte, finestre, mensole, specchio e battiscopa.

Dopo aver passato una spugna umida asciuga con un panno pulito. Poi sciacqua la doccia e pulisci il lavabo, avendo cura di togliere dal rubinetto eventuali tracce di sapone e dentifricio. Continua togliendo la polvere dagli armadietti e infine pulisci i sanitari.

Metti all’interno del wc un detergente igienizzante e sfrega con lo scopino, poi pulisci la seduta, avendo cura di alzarla e pulirla anche nella parte sottostante. Termina la pulizia del bagno versando in un secchio acqua calda e detersivo, immergi il mocio e lava a terra. Adesso hai finito!