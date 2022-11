Non buttare via i fondi del caffè: i molteplici usi in orto e in casa

Non buttare via i fondi di caffè: la polvere inumidita e pressata può essere impiegata per molteplici utilizzi in orto ed in casa.

Un errore che commettiamo tutti quanti è quello di buttare via i fondi di caffè. Non tutti sono al corrente del fatto che i fondi di caffè possono essere utilizzati in orto ed in casa. Ecco quali sono i molteplici usi nascosti dei fondi del caffè in giardino ed in casa. Rimarrai sorpreso. I fondi di caffè finiscono nella spazzatura: si tratta di un grande spreco e di un vero e proprio concentrato di benefici che spesso viene sottovalutato. I fondi di caffè possono essere riciclati ed impiegati in mille altri utilizzi. La polvere di caffè presente nei fondi è umida e pressata e può essere riutilizzata per tantissimi scopi sia in giardino sia in casa.

Fondi di caffè: quali sono le proprietà benefiche?

I fondi di caffè possono essere utilizzati per tantissimi scopi in quanto la polvere è ricca di proprietà benefiche e di proprietà antiossidanti: il suo regolare utilizzo apporta notevoli benefici per la salute umana. I sali minerali contenuti nella polvere del caffè sono: calcio, fosforo, rame, ferro, manganese, potassio, selenio, zinco e sodio. Si tratta di nutrienti che possono essere utilizzati per concimare il terreno.

Le vitamine contenute nel caffè sono vitamine B1, B2, B3, B5, B6, vitamine C, J, E, K. La polvere di caffè è un potente antitumorale, antidepressivo, assicura protezione nei confronti di patologie come il morbo di Parkinson e apporta benefici al cuore. Inoltre, il caffè è un potente antidiuretico, contribuisce a prevenire il diabete, aumenta i livelli di adrenalina nel sangue e consente di allungare la vita.

Fondi di caffè: un ottimo concime per il terreno degli orti e dei giardini

Essendo ricco di minerali e di vitamine, i fondi di caffè possono essere utilizzati come ottimo concime e fertilizzante per apportare nutrienti al terreno. Essendo ricco di azoto contribuisce a creare nuove proteine indispensabili per fortificare i rami e le foglie delle piante. Inoltre, la polvere contenuta nei fondi di caffè contribuisce a drenare, areare, ammorbidire ed a migliorare la struttura del terreno.

Fondi di caffè per abbassare il PH del terreno

La polvere umida di caffè può essere utilizzata per abbassare il pH del terreno e per renderlo più acido, tra cui il basilico e le ortensie.

Fondi di caffè per tenere lontani gli insetti

I fondi possono essere utilizzati per eliminare gli insetti, tra cui le formiche, le zanzare e le mosche che sono infastiditi dall’odore forte della polvere del caffè.

Fondi di caffè: quali sono le piante che possono essere concimate?

I fondi di caffè possono essere utilizzati per concimare ed apportare nutrienti ai fiori freschi recisi, tra cui camelie, ortensie, azalee, calle, mimose, gigli, felci, etc.

Fondi di caffè: gli utilizzi in cucina

I fondi di caffè possono essere impiegati per vari utilizzi in cucina: è possibile eliminare i cattivi odori dalle stoviglie, dal tagliere, dalle pentole, dai bicchieri e dalle posate. In particolare, è possibile immergere i mestoli di legno in un contenitore contenente acqua e fondi di caffè per eliminare i cattivi odori. I fondi di caffè possono essere utilizzati per eliminare le incrostazioni che si formano sulle pareti delle pentole o sul fondo delle padelle. Inoltre, possono essere impiegati anche per profumare e pulire gli scarichi del lavandino.