Versa 1 bicchiere di aceto nel lavabo, fallo 1 volta al mese: è importantissimo

Ecco perché dovresti sempre versare un bicchiere di aceto all’interno del tuo lavabo almeno una volta al mese. E’ davvero importante.

Vi sveliamo questo metodo incredibile che impiega un ingrediente davvero versatile come l’aceto.

Le proprietà e i benefici dell’aceto

L’aceto è una sostanza acida ottenuta per fermentazione dei batteri del genere Acetobacter. Conosciuto soprattutto per il suo uso in cucina, come condimento o per marinare, l’aceto possiede anche proprietà anti-glicemiche e sazianti.

Inoltre, contiene solo 14 calorie per 100 ml e non ha grassi, grassi saturi, fibre o zuccheri. Oltre ai suoi benefici per il controllo del peso e del livello di zucchero nel sangue, l’aceto ha anche proprietà antimicrobiche ed è spesso utilizzato per la conservazione degli alimenti.

Tuttavia, è sconsigliato per i diabetici o i pazienti ipertesi, poiché potrebbe interferire con i farmaci prescritti per queste condizioni. Inoltre, dovrebbe essere evitato in caso di reflusso gastroesofageo o gastrite, poiché può peggiorare questi disturbi.

Esistono diverse varietà di aceto, come quello comune, quello di qualità, quello aromatizzato, quello decolorato e quello speciale, come il balsamico di Modena. Può essere anche ottenuto da diverse materie prime, come la birra, le mele, il riso, il miele e il malto d’orzo. Viene spesso utilizzato come condimento per insalate, come marinata per carni o come ingrediente per salse e altre ricette.

Inoltre, l’aceto ha anche numerosi usi fuori dal contesto culinario, come per la pulizia della casa o come rimedio naturale per il trattamento di alcuni disturbi della pelle.

Non tutti lo sanno, ma quest’ingrediente è anche utile in casa per i lavori domestici. Non vi resta che proseguire con la lettura dell’articolo per scoprire perché dovreste sempre versarne un bicchiere nel lavabo.

Ecco perché versarne un bicchiere nel lavabo

In tanti si chiedono come mai alcune persone versino dell’aceto all’interno del lavabo, magari assieme al bicarbonato di sodio.

Dovete sapere che si tratta di due ingredienti molto utili per la pulizia della casa. Uno dei loro usi più noti è quello di sbloccare gli scarichi dei lavabi. Per fare questo, basta mescolare il bicarbonato di sodio con l’aceto e lasciare agire la soluzione per circa 10-15 minuti.

Questo metodo è efficace sia sui lavandini in acciaio inossidabile che su quelli in altri materiali. Inoltre, questi ingredienti possono essere utilizzati anche per rimuovere il calcare dal bagno.

Per fare questo, basta mescolare il bicarbonato di sodio con il perossido di idrogeno e l’aceto per ottenere una pasta, quindi stenderla su tutte le superfici del bagno dove si nota la presenza di squame di calcare.

Lasciare agire la miscela per 20-30 minuti, quindi strofinare con una spugna e risciacquare con acqua. Anche in questo caso, per amplificare l’effetto è possibile utilizzare più aceto.

Si tratta di ingredienti davvero versatili che possono essere utilizzati in molteplici modi per pulire e disincrostare la casa. Sono perfetti nel caso in cui vogliate risparmiare moltissimi soldi, che magari di solito spendete per l’acquisto di costosi prodotti per la cura della casa.