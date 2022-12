UeD, ma che fine ha fatto Lucianino del trono over? Tutti in pensiero per lui

UeD, vi ricordate di Lucianino del trono over? Che fine ha fatto? Tutti sono in pensiero per lui. Le ultime notizie sul conto dell’arzillo vecchietto non strappano purtroppo un sorriso.

Lucianino del trono over, chi è l’amatissimo protagonista di Canale 5

Uomini e Donne si caratterizza sempre per personaggi curiosi e particolari in grado di strappare un sorriso a chi da anni segue la trasmissione. Da quando Maria De Filippi ha dato la possibilità anche a persone più mature, i cosiddetti “senior”, di arrivare in trasmissione per trovare l’amore, tutto ha preso una piega diversa.

Il pubblico di Canale 5 sembra seguire con più entusiasmo le avventure sentimentali dei vecchietti piuttosto che dei giovani. Dame e cavalieri sono in grado di regalare grandi emozioni con la loro esperienza e la loro voglia di mettersi in gioco ad un’età in cui trovare l’altra metà della mela non è sicuramente semplice.

Tra i protagonisti del trono over non possiamo non ricordare Luciano Giannelli noto a tutti con il soprannome di Lucianino. Lui, lo spirito della trasmissione, da un po’ di tempo è scomparso dal programma Mediaset. Che cosa ne è stato del signore dal cappello a coppola? Non arrivano purtroppo buone notizie per il cavaliere, i fan sono preoccupati per lui. Ecco cosa è accaduto.

Cosa ne è stato dell’arzillo cavaliere di Uomini e Donne

Tutti conoscono Luciano Giannelli soprannominato Lucianino da Maria De Filippi. Il cavaliere di 76 anni è comparso per la prima volta sul piccolo schermo grazie proprio alla moglie di Maurizio Costanzo che lo ha ospitato nella sua trasmissione C’è posta per te qualche anno fa anche.

Nel famoso programma della busta, Lucianino si era presentato per trovare l’amore. Non ha lasciato lo studio con una compagna ma la De Filippi gli ha dato la possibilità di trovare l’amore a Uomini e Donne.

Ed eccolo dunque, qualche tempo dopo, nel salotto dei sentimenti di Canale 5 pronto a mettersi in gioco. Sebbene pare essere interessato più alla musica e alla compagnia che alla ricerca dell’amore, Lucianino è entrato nel cuore di tutti.

Il vecchietto arzillo dal piede ballerino ha rallegrato tanti durante le registrazioni. Le puntate di Uomini e Donne non avrebbero avuto lo stesso senso senza di lui. Eppure, da qualche tempo, il protagonista del trono senior è scomparso, di lui si sono perse le tracce.

Perché non lo vediamo più nel programma mariano? I fan sono in ansia per lui. Non arrivano purtroppo buone notizie sul conto di Lucianino che pare si sia ritirato, almeno per il momento, dal programma.

La ragione? Problemi di salute che gli impedirebbero di prendere parte alle registrazioni. Non sappiamo quali siano queste problematiche che riguardano la salute di Luciano Giannelli, nessuno ha voluto raccontare dettagli più approfonditi.

Si è parlato soltanto di una pausa, non si sa se definitiva o temporanea, per tenere sotto controllo l’amatissimo cavaliere. Dunque, con molta probabilità, nemmeno nelle nuove puntate in arrivo a gennaio 2023 i telespettatori potranno godere della presenza del mitico Lucianino.

I fan si augurano però che presto Giannelli possa fare ritorno al trono over e continuare a rallegrare tutti con la sua proverbiale risata e simpatia. Il vecchietto che dal suo cappello a coppola non si separa mai, è l’anima della trasmissione.

Sempre pronto a ballare non appena la musica parte, suscita da sempre l’ilarità e il divertimento non solo degli opinionisti e dei partecipanti alla trasmissione ma anche di Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo è affezionatissima al Lucianino e siamo sicuri che anche per lei rinunciare al mitico Giannelli è un duro colpo.