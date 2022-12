Il governo ha posto la fiducia anche sul decreto rave

Per la quarta volta in pochi giorni, il governo guidato da Giorgia Meloni ha posto la fiducia su un provvedimento. Nella fattispecie, come annunciato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, verrà posta la questione di fiducia alla Camera sulla legge di conversione del cosiddetto decreto Rave.

Entro il 30 dicembre, infatti, l’aula di Montecitorio deve convertire il testo approvato dal Consiglio dei ministri il 31 ottobre, che già ha avuto il via libera dal Senato, pena la decadenza dei provvedimenti stessi. In mattinata, quando è iniziata la discussione, si temeva che potesse andare così per via dell’ostruzionismo delle opposizioni che, fin dall’inizio, avevano criticato la norma dell’esecutivo guidato dalla prima capo del governo donna della storia della Repubblica italiana.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO