Veronica Lario, la (ex) moglie di Berlusconi in forma smagliante: più raggiante di prima

Veronica Lario, la bellissima ex moglie di Silvio Berlusconi, torna ad essere più raggiante che mai. Sempre affascinante, oggi con qualche chilo in meno sembra una ragazzina.

È sempre stata una donna elegante e di gran classe l’ex moglie di Silvio Berlusconi, Veronica Lario. Per lei i figli e i nipoti sono importantissimi, tanto che cerca di vivere una vita tranquilla insieme all’affetto dei suoi cari.

Veronica ha sempre incantato per la sua bellezza, anche quando il gossip le ha puntato la lente di ingrandimento addosso per via di qualche forma generosa in più. In questo ultimo periodo è stata fotografata ed è più raggiante che mai.

La Lario è sempre una delle donne italiane più belle ed eleganti, ma oggi con qualche chilo in meno è divina. Scopriamo insieme qualcosa in più? Siete curiosi?

Veronica Lario, una mamma e nonna sempre presente

Inutile girarci intorno, il nome di Veronica Lario è legato – e sempre lo sarà – a Silvio Berlusconi dal giorno che si sono fidanzati e hanno detto il loro sì per la vita (o quasi). Sono passati trent’anni da quel fatidico giorno e poi dopo qualche tempo questo amore è andato man mano a dissolversi e cancellarsi.

Una storia che è stata presente tra le pagine della cronaca rosa per moltissimo tempo, non solo durante i bei momenti e la nascita dei figli ma anche dopo quando nessuno ha saputo nascondere bene la rottura.

Un divorzio che non ha lasciato gli italiani indifferenti, ma oggi la bellissima Veronica è una donna felice legata ai figli e la famiglia in maniera indissolubile. Nonostante i precedenti con l’ex marito è sempre presente e non perde mai nulla che possa riguardare la sua famiglia.

Un esempio tra tutti il battesimo di Emanuele Silvio, figlio di Federica Fumagalli e Luigi Berlusconi. Una cerimonia bellissima, come dagli scatti che Chi aveva pubblicato nel suo settimanale.

Tutta la famiglia al completo in un momento di grande unicità e amore: il magazine ha riportato che tra i due ci sia stato solo un saluto cordiale e nulla di più.

Veronica Lario oggi è più bella che mai

I gossip su Veronica Lario e il divorzio da Silvio Berlusconi ancora oggi hanno lasciato posto ad altro. Si parla di proprietà immobiliari e divisioni che alla fine di un matrimonio lasciano sempre l’amaro in bocca.

Lasciando da parte per un attimo questo discorso, concentriamoci sulla bellezza di Veronica Lario e di come incanti ancora oggi gli italiani. Abbiamo accennato prima essere sempre stata affascinante e che il passare degli anni l’abbia resa ancora più bella. Oggi ha qualche chilo in meno ed è una nonna meravigliosa: lo testimoniano alcuni scatti passati di Novella 2000 che l’hanno immortalata in spiaggia. Una donna bellissima, una eleganza che non ha eguali e una prima donna che non avrà mai rivali.