Posto di blocco, la domanda che sta intimorendo tutti: può costarti 1700 euro

Al posto di blocco non si può improvvisare e possono scattare 1700 euro di multa se non si risponde in maniera adeguata.

Il posto di blocco è una situazione che mette una certa ansia, a tutti quanti nessuno escluso. Anche il conduttore di mezzo più sicuro e diligente avrà sempre paura di poter aver dimenticato una scadenza, di non presentare tutti i documenti richiesti o ritrovarsi con una multa tra le mani senza capirne il motivo.

C’è una domanda in particolare che potrebbe essere fatta e se non si risponde in maniera adeguata, scattano subito 1.700 euro di multa. Meglio evitare, ma come fare?

Codice della strada, il documento da portare sempre con sè

Il Codice della strada si evolve in continuazione ed è molto preciso, per questo motivo si deve essere sempre coscienti di tutto quello che viene fatto durante la guida. Non basta aver preso la patente e conoscere le strade a memoria, perché le regole non applicate comportano sempre delle sanzioni molto alte da pagare.

I conducenti di un mezzo devono possedere determinati documenti, tra cui la patente e il libretto di circolazione oltre che il certificato dell’assicurazione sempre obbligatorio. Non manca, ad un posto di blocco, il controllo per l’avvenuto tagliando e anche la revisione oltre che il montaggio delle gomme invernali obbligatorie per legge.

Mettersi alla guida di un mezzo senza questi documenti significa inciampare nella legge italiana, pagandone poi le conseguenze. In particolare, senza il libretto di circolazione gli agenti faranno scattare sanzioni e multe molto salate.

Questo è un documento che accerta l’idoneità del veicolo oltre ai dati del proprietario, le caratteristiche del mezzo e tutto ciò che serve per completezza di informazioni. Ovviamente, la carta di circolazione è unica e ha un numero che garantisce ogni tipo di falsificazione o alterazione.

Non è tutto, dal 1° gennaio 2020 il DUC è entrato in vigore e si tratta del Documento Unico di Circolazione rilasciato dalla Motorizzazione Civile.

1700 euro di multa: quando viene applicata su strada?

Nel momento in cui ad un posto di blocco il soggetto guidatore viene sorpreso senza il libretto di circolazione, l’agente è chiamato a redigere il verbale con una sanzione che va dai 40 ai 173 euro. Inoltre, l’agente chiede al conducente di presentarsi presso gli Uffici della Polizia al fine di fornire il documento e dare tutte le informazioni utili per confermare quanto richiesto.

Nel momento in cui il soggetto non ottemperi all’invito – senza una motivazione reale e giustificata – lo stesso verrà punito con una multa che supera i 1.700 euro. Ovviamente, la sanzione dovrà essere pagata entro i tempi previsti e comunque il conducente/proprietario dell’auto sarà tenuto a presentare il documento richiesto quanto prima. Se il libretto di circolazione fosse andato perso o rubato, allora si dovrà fare una regolare denuncia e richiesta agli agenti di Polizia.