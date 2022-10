Premio Nobel per l’Economia a Bernanke, Diamond e Dybvig

Il Premio Nobel per l’Economia 2022 è stato assegnato all’ex presidente della Fed Ben Bernanke, a Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig.

Come spiegato dall’Accademia, i tre studiosi insigniti del prestigioso premio, hanno contribuito a migliorare la comprensione del ruolo delle banche .

Ad annunciarlo è l’Accademia reale delle Scienze che ha motivato la triplice scelta con queste parole:

I 3 personaggi, insigniti del prestigioso premio, hanno contribuito a migliorare la nostra comprensione riguardo il ruolo centrale che le banche hanno nell’economia, soprattutto durante le crisi finanziarie.

Lo scorso anno, ad aggiudicarsi il Premio Nobel per l’economia, furono Guido Imbens, Joshua Angrist e David Card. Il riconoscimento fu così suddiviso: metà a Card e l’altra metà ad Angrist e Imbens.

I premi Nobel consistono in un premio in denaro di quasi 900mila dollari, che saranno consegnati ai vincitori il 10 dicembre prossimo. A differenza di tutti gli altri Premi Nobel, quello per l’economia non è stato voluto dall’ideatore, Alfred Nobel, ma dalla banca centrale svedese in sua memoria. Il primo vincitore è stato proclamato nel 1969.

Ben S. Bernanke, classe ’53, è nato ad Augusta, e al momento insegna alla Brookings Institution di Washington. Douglas W. Diamond, suo coetaneo, insegna alla University of Chicago e Philip H. Dybvig, classe 1955, insegna alla Washington University a St. Louis.

