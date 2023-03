Veronica Gentili, sapete chi è la mamma? Quasi più famosa della figlia

Veronica Gentili, sapete chi è la mamma della famosa conduttrice Mediaset? È quasi più famosa della figlia. Ve la presentiamo.

La conduttrice di “Controcorrente” è figlia di una donna non solo bellissima ma anche super famosa, quasi più di lei. Sapete chi è la genitrice di Veronica Gentili? Scopriamolo insieme.

Veronica Gentili, tutto sulla giornalista più amata di Mediaset

Da qualche anno non si parla chi di lei per la sua competenza e professionalità: ci riferiamo a Veronica Gentili, giornalista e conduttrice di grande successo. Nata nel 1982 a Roma, inizia la sua carriera non come esperta in comunicazione ma come attrice.

Forse non tutti lo sanno, ma una giovanissima Veronica compare nel 1999 in una pellicola di Gabriele Muccino dal titolo “Come te nessuno mai”. Ha recitato anche al teatro per ben sette anni, dal 2006 al 2013, prendendo poi parte a serie televisive, lungometraggi e fiction piuttosto importanti.

Per quanto riguarda invece la carriera da giornalista, per tempo ha lavorato con Il Fatto Quotidiano e poi per alcuni programmi in onda su La7 come “L’aria che tira”, “Coffee break” e “Piazza pulita”.

Nel 2018 approda a Mediaset alla conduzione prima del programma “Stasera Italia” – per commentare le elezioni politiche – e poi qualche tempo più tardi al timone di “Buoni o cattivi”.

Dal 2021 è lei il volto noto di “Controcorrente”, fiore all’occhiello di Mediaset. Veronica Gentili non è solo una giornalista preparata e competente ma è anche una donna molto fortunata. Sapete chi è la sua mamma? E’ figlia d’arte, la sua genitrice è molto famosa. Ecco di chi si tratta.

Chi è la famosissima mamma della giornalista

Veronica Gentili è una giornalista molto competente e professionale ma è anche figlia d’arte. Sapete chi è sua mamma? È famosa quasi quanto lei: il suo nome è Netta Vespignani!

Chi mastica pane e arte saprà sicuramente di chi stiamo parlando. Netta Vespignani ha rappresentato per anni il caposaldo dell’arte e della cultura italiana. Mercante d’arte, ha scritto molti libri sulle varie correnti artistiche, ospitando nel suo salotto privato anche personalità di un certo calibro come Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia.

Sposata con Giuseppe Gentili (in seconde nozze), un famoso principe del foro, per anni hanno rappresentato entrambi, una delle coppie più carismatiche ed influenti del salotto culturale nostrano.

Concentriamoci però per un momento su Netta, gallerista straordinaria che tanto ha fatto parlare di sé nella sua vita. Purtroppo la donna è venuta a mancare nel 2021 dopo una lunga malattia.

A darne il desolante annuncio la figlia, tramite i suoi canali social. Tanti al tempo si sono stretti in un abbraccio virtuale a Veronica, soprattutto chi con Netta ha condiviso un pezzo di vita.

La gallerista era molto conosciuta negli ambienti inn romani. Il suo cognome, Vespignani, lo lo ha ereditato dall’amore più grande della sua vita, Renzo Vespignani, anche lui conosciuto nel mondo artistico.

Celebre pittore ma anche scenografo e incisore, Renzo Vespignani è deceduto nel 2001. Veronica Gentili ha anche un fratello, Alessandro Vespignani, nato proprio dall’amore della mamma con il famoso artista.

Alessandro è una personalità invece illustre del campo medico, infatti è un famoso epidemiologo. Netta è stata bravissima a trasmettere ai suoi due figli l’amore per l’arte e la cultura.

Chi l’ha conosciuta, la descrive ancora oggi come una persona straordinaria, una protagonista della vita, un terremoto vivace e solare. Veronica, ha raccontato nelle rare interviste rilasciate, dello splendido rapporto che l’ha sempre legata alla sua adorata madre.

L’abbandono della vita terrena non significa però cancellare la presenza spirituale e il ricordo di una persona, soprattutto se poi è stata così influente come Netta Vespignani. Proprio quest’ultima si può considerare come la più importante tra le fondatrici della “scuola romana”, una Accademia di artisti sorta a cavallo tra le due guerre mondiali.

Nel suo salotto letterario, che viene ancora tutt’oggi menzionato, ha ospitato personalità influenti del mondo culturale, persone importanti come Pasolini, Ferroni e Moravia. Ricercatrice e scopritrice di tesori nascosti dell’arte novecentesca, si può sicuramente definire una donna di un altissimo spessore culturale.

Nessuno sapeva però che proprio lei fosse la mamma di Veronica Gentili. La giornalista di “Controcorrente” ha ereditato sicuramente dalla genitrice, intelligenza, preparazione e professionalità: tutte doti che la rendono oggi una giornalista di grande successo.