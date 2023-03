Strage di bambini in Texas, tre uccisi e due accoltellati

Una scia di sangue quella che si è verificata nelle scorse ore in Texas, negli Stati Uniti. Un sospettato è stato fermato.

Inspiegabile e sconvolgente la tragedia che ha visto la morte di 3 bambini e il ferimento di due a coltellate, nella cittadina di Italy. In una nota il Texas Department of Family and Protective Services ha dichiarato di collaborare con le forze dell’ordine per capire cosa il movente.

Bambini uccisi in Texas

Una notizia terribile quella che ci arriva dal Texas, dove tre bambini sono stati uccisi nella cittadina di Italy, mentre due sono stati feriti gravemente da alcune coltellate.

Per questa tragedia aggravata dal fatto che le giovani vittime sono solo dei bambini, è stato fermato un uomo che ora verrà ascoltato dagli agenti per capire se veramente sia lui il colpevole della carneficina.

I bambini si trovavano nella loro casa, dalla quale è partita una richiesta di aiuto che ha portato le forze dell’ordine a mobilitarsi immediatamente. Gli agenti hanno risposto alla chiamata e secondo quando riferisce il vicesceriffo della contea di Ellis, Jerry Cozby, la scena trovata al loro arrivo è stata terribile.

È lui a guidare le indagini ma riferisce con orrore che si tratta di uno dei casi peggiori della sua carriera insieme alla strage della scuola di Uvalde, perché quando a morire sono dei bambini, fa molto più male.

La notizia è stata diffusa dalle emittenti locali e in poco tempo ha fatto il giro del mondo ma come mai una crudeltà simile verso degli innocenti?

L’arresto e le indagini

Il grande nodo di questa vicenda rimane il movente. Chiaramente gli agenti hanno arrestato il sospettato, verso cui ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza, per interrogarlo sui fatti.

Non è stato reso noto se l’arma del delitto è stata trovata, a giudicare dalle ferite sui piccoli corpi si tratterebbe di un grosso coltello. La zona adesso è un via vai di uomini della Scientifica e dell’obitorio per trasportare via le salme ma anche di ambulanze del 118 per soccorrere i sopravvissuti alla furia dell’uomo.

I bambin feriti sono fortemente traumatizzati e al momento non sono in grado di parlare, ma appena possibile verranno ascoltati, così eventuali altre persone che in quel momento erano presenti al massacro.

Il condizionale è d’obbligo perché la notizia è arrivata poco fa e non abbiamo ancora notizie chiare, certo è che si è trattata di una carneficina inspiegabile che ha sconvolto la cittadina texana e tutti hanno offerto la loro collaborazione per venire a capo della questione.

Cosa potrebbe mai spingere un uomo ad aggredire un gruppo di bambini? A questo lavorano gli inquirenti e ulteriori risposte saprà darle solo il diretto interessato, che se verrà ritenuto effettivamente colpevole, dovrà rispondere di omicidio volontario e lesioni gravi.

Non abbiamo notizie sui giovani superstiti che ora si trovano in ospedale sotto controllo medico, ma per fortuna non sarebbero in pericolo di vita.

Una triste pagine, un capitolo doloroso che ha colpito nuovamente gli Stati Uniti, messo in atto da criminali a piede libero. Sono in corso accertamenti sulla posizione dell’uomo e per ora, la pista seguita è quella di una ritorsione contro altre persone, che avrebbe scatenato l’ira dell’uomo verso gli affetti più cari di questi individui, ovvero innocenti bambini. Si valutano però anche altre strade come un raptus dovuto a problemi psichiatrici, opzioni che però al momento restano solo ipotesi.

L’area è stata recintata e sono in corso rilievi e accertamenti.