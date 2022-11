Roma-Torino, sfida delicata all’Olimpico

Dopo la delusione del derby ed il passo falso di Sassuolo, la Roma di Mourinho ospita il Torino con l’obiettivo di riprendere la propria marcia verso le zone alte della classifica.

I giallorossi ritrovano Dybala che però partirà dalla panchina.



Situazione difficile in casa Roma, dopo la grande delusione per il derby perso contro la Lazio i giallorossi non sono andati oltre il pareggio nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo ed oggi i tifosi si aspettano una risposta importante da parte della squadra.

Mourinho sorride per aver ritrovato i gol di Abraham, oggi il calciatore inglese partirà titolare con Dybala che, ancora non al meglio, si accomoderà in panchina.

Il Torino di Juric viene dalla bella vittoria casalinga contro la Sampdoria ed oggi vuole chiudere al meglio il 2022 con un’altra vittoria prestigiosa dopo quella di due settimane fa contro il Milan.

La Roma nelle ultime settimane ha dimostrato di essere una squadra fragile e i granata vogliono provare ad espugnare l‘Olimpico mettendo in campo grinta e qualità nelle ripartenze.

3-4-2-1 per Mourinho, Volpato ancora titolare

Senza Pellegrini e con un Dybala non ancora al meglio il tecnico portoghese si affida ancora una volta alle qualità del giovane Volpato che partirà titolare per la seconda partita consecutiva in pochi giorni.

Davanti a Rui Patricio confermati Smalling, Ibanez e Mancini con Cristante e Matic in cabina di regia, panchina per Camara.

Dopo le polemiche post Sassuolo inizierà dalla panchina Karsdorp con Celik titolare a destra e Zalewski a sinistra.



A supporto dell’unica punta Abraham ci saranno Zaniolo e Volpato.

Inizierà dalla panchina Andrea Belotti, il gallo è il grande ex della sfida e sogna di entrare in campo nella ripresa con la speranza di essere decisivo.

Torino con Vlasic e Miranchuk titolari

Juric potrebbe confermare il tridente senza una vera punta di ruolo con Radonjic e Vlasic ad alternarsi al centro dell’attacco per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria.

Davanti a Milinkovic-Savic ci saranno Djidji, Zima e Rodriguez con Singo e Lazaro sugli esterni.

Ricci e Linetty guideranno il centrocampo con Radonjic, Miranchuk e Vlasic in attacco.

Roma-Torino, statistiche

Roma e Torino non pareggiano in Serie A addirittura dal 2015 quando Maxi Lopez pareggiò il gol su punizione messo a segno da Pjanic.

La Roma non ha trovato il gol soltanto una volta nelle ultime 23 sfide giocate all’Olimpico contro il Torino.

La Roma ha perso le ultime due partite interne di campionato e in casa non arriva a tre sconfitte consecutive nella competizione dall’aprile 2005, quando in panchina sedeva Bruno Conti

Dopo il 2-0 contro la Sampdoria nell’ultimo turno, il Torino potrebbe tenere la porta inviolata in due gare consecutive di Serie A per la prima volta dallo scorso aprile