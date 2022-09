Verona, incendio nell’azienda di cosmetici Bergen: due feriti

Incendio nell’azienda di cosmetici Bergen di Verona. Le fiamme hanno raggiunto il capannone degli spray e aerosol: due i feriti rimasti intossicati.

I feriti sono stati portati in ospedale dai sanitari, mentre i vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza la zona. Evacuata la zona attorno all’edificio e traffico bloccato.

Incendio a Verona: a fuoco la sede della Bergen

Un altro incendio in zona industriale. Lo scorso mercoledì era stata l’azienda Nitrolchimica a prendere fuoco, causando 6 feriti, ustionati, e provocando gravi danni alle strutture della zona e probabilmente anche all’ambiente, visti i fumi tossici. Stavolta, sempre al nord Italia, un’altra azienda è andata a fuoco. Si tratta della sede Bergen situata in via Roma a Castel D’Azzano (Verona).

Anche stavolta il fumo, nero, che si innalzava minaccioso dal civico 90 della via Roma, è stato visto a km di distanza, e ancora la nube tossica potrebbe mettere a rischio la zona dal punto di vista ambientale.

A rimanere feriti sono stati due operati della ditta, i quali si trovavano nel capannone dello stoccaggio spray e aerosol. Il fumo ha provocato l’intossicazione dei due uomini, rimasti anche lievemente ustionati, che però non sarebbero in pericolo di vita.

I feriti dopo l’arrivo dei soccorsi, due uomini di 42 e 50 anni, sono stati trasportati dai sanitari del 118 in ospedale in ambulanza per degli accertamenti.

Incendio alla Bergen: evacuati gli edifici adiacenti

Tutta la sede della Bergen, a Castel D’Azzano è stata evacuata, così come gli edifici adiacenti. Grande lavoro per i vigili del fuoco, che hanno delimitato una linea taglia fuoco e circoscritto le fiamme. Le forze dell’ordine, sul posto insieme ai sanitari e ai pompieri, si sono messe all’opera per mettere in sicurezza la zona, bloccare il traffico e aiutare nei soccorsi.

Le squadre interessate sono state quelle di Verona, Vicenza, Mantova, Legnano, Suzzara e Caldiero. Al momento, le condizioni dei due operai – secondo gli ultimi aggiornamenti – non dovrebbero essere preoccupanti.