Bayern Monaco-Barcellona, serata di gala all’Allianz Arena

I riflettori della serata europea saranno puntati ovviamente sull’Allianz Arena dove il Bayern Monaco ospiterà il Barcellona di Xavi nel secondo match del gruppo C, girone che sarà completato dalla sfida tra l’Inter ed il Viktoria Plzen



Il calcio è romantico ed a volte anche un po’ crudele, lo è stato con Robert Lewandowski che sarà costretto subito a misurarsi contro i suoi ex compagni del Bayern Monaco in una sfida affascinante e decisiva per il gruppo C.

Anche in Spagna il bomber polacco sta confermando le proprie straordinarie capacità in fase realizzativa e questa sera sera scenderà in campo con l’obiettivo di dare una delusione ai suoi ex tifosi.

Bavaresi e Blaugrana si giocheranno il primo posto in classifica del Gruppo C con l’Inter costretta a sperare in una vittoria del Bayern Monaco per provare a sfruttare il doppio confronto con i catalani in programma nelle prossime settimane.

Questa sarà in ogni caso la notte del grande ritorno a Monaco di Robert Lewandowski che sfiderà la squadra con la quale ha vinto tutto contribuendo a renderla una delle più gloriose degli ultimi dieci anni.

Il Barcellona di Lewandowski sfida il Bayern Monaco

Serata di lusso all’Allianz Arena di Monaco dove il Barcellona proverà a superare i bavaresi per prendersi il comando del gruppo C.

L‘Inter scenderà in campo alle 18:45 contro il Viktoria Plzen e farà il tifo per i tedeschi nel doppio confronto con gli spagnoli.

Nessun cambio per Nagelsmann che mette in campo gli stessi undici che hanno dominato la sfida di mercoledì scorso contro l’Inter.

Neuer tra i pali, Pavard, de Ligt, L. Hernandez e Davies a comporre la linea difensiva con Kimmich e Sabitzer ad ispirare la fantasia di Müller, Sané; Gnabry e Mané.

Occasione importante per l’ex juventino De Ligt che è chiamato a riscattarsi dopo qualche ingenuità commessa in Bundesliga, il difensore olandese conferma di essere un grande talento che però spesso commette ingenuità clamorose.

Nessuna novità neanche per Xavi che schiera il suo classico 4-3-3 con Ter-Stegen in porta, Kounde, Araujo, Eric Garcia e Marcos Alonso in difesa, Gavi, Busquets e Pedri a supporto del tridente formato da Dembele, Lewandowski e Raphinha.

La partita dell’Allianz Arena promette spettacolo, Lewandowski sfida il suo passato in un Barcellona che stasera vuole dimostrare di essere ritornato grande anche nella competizione più prestigiosa d’Europa, la Champions League.